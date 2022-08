Die leuchtende und klingende Fantasiewelt im Allgäu

Magisch und bezaubernd – der Skyline Park lädt ein zu einem Spaziergang durch eine fantasievolle Lichterwelt. Vom 8. September bis zum 9. Oktober findet jeden Abend das Skyline Park Leuchten statt. An diesen ganz besonderen Abenden endet der Spaß in dem Allgäuer Freizeitpark nicht bei Anbruch der Dunkelheit – dann geht es erst richtig los! Die Besucher erwartet eine magische, bezaubernde Welt voller Überraschungen.

Noch ein letztes Mal schleudert der Sky Shot ein wagemutiges Pärchen in den schon dämmrig anmutenden Nachthimmel. Eine letzte Runde mit dem wirbelnden Sky Spin und noch ein allerletztes Mal eintauchen in die wilde Strömung der Wildwasserbahn. Auch die anderen Fahrgeschäfte des Skyline Parks stehen bereits still – jetzt wird es ruhig im Park. Heute soll ein erlebnisreicher Tag aber noch nicht zu Ende gehen – eine zauberhafte Lichterwelt voller Überraschungen und magischer Momente wartet in den nächsten Stunden darauf, von uns bei einem gemütlichen Spaziergang durch den Park erkundet zu werden.

Es wird Nacht im Skyline Park

Es wird langsam dunkel. Viele Lichter zeigen uns den Weg durch die Nacht – oder besser gesagt – durch den Park. Auf den Pflastersteinen zeichnen sich fantasievolle Formen und Skulpturen ab. Wir lauschen dem sanften Meeresrauschen und lassen das beeindruckende Farbenspiel auf uns wirken. Danach setzen wir uns in die Gondeln des Riesenrads. Von dort oben staunen wir nicht schlecht: Unter uns der Park, er ist in ein wunderschönes, leuchtendes Meer aus Farben getaucht.

Löwi führt Euch durch eine magische Welt

Vorsicht, wilde Tiere! Beim Spazieren entlang des Sees entdecken wir in der hügeligen Wiese riesige, leuchtende Löwen, Giraffen und Elefanten. Wir staunen noch über die tierischen Gefährten, als uns plötzlich eine Stimme willkommen heißt und uns bittet, Platz zu nehmen. Da sehen wir es: mitten aus dem See ragt eine Leinwand ganz aus Wasser empor. Die freundliche Stimme, die uns begrüßt hat, gehört „Löwi“, dem Maskottchen des Parks. Er erklärt, dass er sich mit uns auf eine abenteuerliche Schatzsuche im Meer begeben werde. Noch ganz berauscht von diesem wundervollen Abenteuer mit Delfinen, Quallen, Haien und vielen anderen Meeresbewohnern setzen wir unseren Weg fort, der ganz plötzlich von leuchtenden Palmen gesäumt wird. In gemütlichen Liegestühlen genießen wir zu chilligem Sound echtes Beach-Party-Feeling, schließen für einen Moment die Augen und lassen unser Meeresabenteuer noch einmal Revue passieren.

Im Allgäuflieger über den Skyline Park

Imposant präsentiert sich die Wildwasserbahn mal in einem ganz neuen Gewand: Viele Lichterketten säumen die hohen Wasserbecken. Und auch die Buden und Hütten des Bayerischen Dorfes sind allesamt mit unzähligen Lichtern verziert. Wir befinden uns direkt vor dem Allgäuflieger. Für uns steht natürlich außer Frage, dass wir die bezaubernde Lichterkulisse noch einmal von oben genießen wollen. Wir fliegen durch die Nacht, der Fahrtwind bläst uns ins Gesicht und wir genießen das Gefühl der Schwerelosigkeit und Freiheit über einem Meer aus Lichtern.

