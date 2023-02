„Die Tafeldecker“ bieten moderne, bayerische Küche

Das bayerische Restaurant „Die Tafeldecker“ verwöhnt Augsburg und Umgebung kulinarisch in drei Lokalen, mit Catering-Service und Food-Truck. Mehr zu den schwäbischen Tapas.

„Leidenschaft, Erfahrung, Kompetenz, Qualität, Regionalität, Handwerk, Service, Einzigartigkeit – aus diesen Zutaten schaffen wir Ihr Genusserlebnis – an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Variationen, für unterschiedliche Ansprüche und Bedürfnisse“, beschreiben „Die Tafeldecker“ auf ihrer Hompage.

Mit gleich drei Lokalen in Augsburg, Stadtbergen und Burgwalden stehen sie für kulinarischen Genuss und bieten das besondere Erlebnis. „Die Tafeldecker“, das sind Inhaber Toni Ludwig und sein fachkundiges Team, stammen aus Neusäß und sind seit Jahren Mitglied in der Aktionsgemeinschaft.

"Die Tafeldecker" in Augsburg in der Fuggerei

Zuerst eröffnet wurde 2016 in Augsburg das Restaurant von „Die Tafeldecker“ in der Fuggerei – der ältesten Sozialsiedlung der Welt. In einzigartigem historischen Flair gibt es eine Schautheke mit bis zu 35 Gerichten und Platz für rund 110 Gäste. Für Festlichkeiten kann auch die dortige Leonhardkapelle genutzt werden. An Ostern gibt es hier heuer einen Brunch am Ostersonntag und -montag jeweils von 10 bis 14 Uhr.

Restaurant am Hopfengarten beim Bürgersaal in Stadtbergen

Im Jahr 2019 haben sie das stilvolle Restaurant am Hopfengarten beim Bürgersaal in Stadtbergen übernommen, das bei Veranstaltungen im Saal und für private oder geschäftliche Anlässe sowie für Feiern offen ist. „Dort haben wir etwa 80 Plätze, bei schönem Wetter gerne auch auf der gemütlichen Terrasse“, erklärt Ludwig. Bei größerem Platzbedarf steht zudem gleich nebenan der Bürgersaal zur Verfügung.

Gastronomie im Golfclub Augsburg in Burgwalden

Seit 2022 führen „Die Tafeldecker“ auch die Gastronomie im Golfclub Augsburg in Burgwalden. „Hier sind alle Gäste willkommen, auch Nichtclubmitglieder!“, betont der leidenschaftliche Spitzenkoch. Das geräumige Lokal bietet auch den idealen Rahmen für gesellschaftliche Anlässe, etwa Geburtstage, Hochzeiten und Jubiläen. Die gemütliche Terrasse ist an einem schönen sonnigen Tag ideal für Genuss vor oder nach einem Spaziergang oder einem Golftag.

Die Tafeldecker: Bekannt für bayerisch-schwäbische Tapas

Für ihr einzigartiges Konzept modernisierte Klassiker als bayerisch-schwäbische Tapas auf den Tisch zu bringen, sind „Die Tafeldecker“ besonders bekannt und beliebt. Zudem bietet die Speisekarte leckere, regionale Spezialitäten und internationale Köstlichkeiten. „Die haben wir quasi ein wenig eingebayert“, erläutert Ludwig dazu. Alles sei bodenständig und zu erschwinglichen Preisen, in Handarbeit und stets frisch aus hochwertigen Zutaten zubereitet.

In den drei Restaurants mit Biergärten sorgen Inhaber Toni Ludwig und sein Team dafür, dass die Gäste, Kundinnen und Kunden genussvolle Momente erleben. Außerdem mit einem Catering-Service, der in weitem Raum um Augsburg für bis zu 500 Personen liefert, einem Food-Truck für Events bis 100 Gäste und einem Webshop.

Gourmet-Kochkurse bei "Die Tafeldecker"

Zudem bieten sie auch Gourmet-Kochkurse in Zusammenarbeit mit dem Küchenstudio Carola Graul an, denn „mit dem größten Vergnügen geben wir unsere Kompetenz und Erfahrung weiter“ ist auf der Homepage des Unternehmens zu lesen. „Besuchen Sie einen unserer Kochkurse und lassen Sie sich in die Geheimnisse der Feinschmeckerküche einweihen.“ Die nächsten Kochkurse im Hopfengarten zu bayerisch-schwäbischen Tapas gibt es am 01.04.2023 und am 06.05.2023 jeweils von 16 bis etwa 21.30 Uhr.

„Ganz gleich wie und wo: Lassen Sie sich kulinarisch so richtig von uns verwöhnen – zu zweit, mit Freunden, im Kreis der Familie oder beim Geschäftsessen, in einem unserer Restaurants oder im Sommer in einem unserer schönen Biergärten“ lädt Ludwig ein.

Neu: Catering der Messe Augsburg

„Seit Jahresbeginn 2023 haben wir auch das Catering am Messeplatz Augsburg übernommen“, berichtet Ludwig. „Auf Wunsch unsere bayerisch-schwäbischen Tapas auf Ihren Messestand!“, beschreibt er. Man könne die Tafeldecker-Tapas für seinen Messestand vorbestellen und die Gäste sowie Mitarbeitende damit verwöhnen.

„Die Tafeldecker“ seien immer die richtige Wahl. Man biete den perfekten Rahmen für jeden Anlass. „Überall stehen wir im Ambiente und Essen für kreative bayerische Küche, mit bayerisch-schwäbischen Tapas und auch Klassikern, die wir neu interpretieren“, so Ludwig.