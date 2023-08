Die Katholische Landjugend Stotzard feiert Fahnenweihe

Die Katholische Landjugend Stotzard zelebriert die Weihe der Vereinsfahne am Samstag, 19. August 2023, und Sonntag, 20. August 2023, mit einem Festwochenende.

Die Kirche umgeben von Häusern, davor Bäume und Wiesen: Das Abbild des Dorfes ist auf roten Stoff gestickt. Unter dem Abbild steht sein Name: „Stotzard“. Darüber ist in alter Schreibschrift „Katholischer Burschen Verein“ zu lesen. Auf der Rückseite ist der heilige Georg auf grünem Tuch abgebildet.

Wie die Stickereien bereits verraten, handelt es sich um das Banner des Burschenvereins Stotzard. Dieses wurde im Jahr 1914 in einer Fahnenstickerei in München gefertigt. Genutzt wurde das Banner bis zum Jahr 1968. Dann nämlich schloss sich der Burschenverein Stotzard mit dem Madlverein zusammen und die Katholische Landjugendbewegung Stotzard (KLJB) war gegründet.

Während der Verein bis heute besteht, geriet das alte Panier in Vergessenheit. Stattdessen hatte die KLJB eine neue Fahne. Da diese einfacher gestaltet und weniger traditionell wertvoll wie die alte Flagge des Burschenvereins ist, fasste die Vorstandschaft folgenden Beschluss: Das ehemalige Banner des Burschenvereins soll restauriert werden.

Im Oktober vergangenen Jahres wurde die Fahne dann zu einer Fachfirma im niederbayerischen Schierling gebracht, wo sie in den letzten Monaten neu aufbereitet wurde. Die Restaurierung kostete rund 9000 Euro. Finanziert wurde sie durch Spenden, die Einnahmen von Theateraufführungen sowie dem Ersparten der KLJB.

Die 1914 gefertigte Fahne des Burschenvereins zeigt auf einer Seite das Dorf Stotzard. Auf der anderen Seite ist der heilige Georg abgebildet. Foto: Tobias Bleis

Die Feier der KLJB Stotzard zu Ehren der Vereinsfahne

Um das Fest auf die Beine zu stellen schloss sich die Katholische Landjugend mit dem Aindlinger Burschenverein zusammen. Doch das war nicht so einfach. So mussten die Mitglieder zuerst einige Prüfungen absolvieren. Dazu gehörte ein Schaumkuss-Wettessen, gegenseitiges Schminken mit verbundenen Augen und eine Nicht-Lachen-Challenge. Nach bestandenen Prüfungen nahm der Burschenverein die Paten-Bitte der KLJB an und beschloss diesen bei dem Festwochenende zu unterstützen. Nun stand der Fahnenweihe nichts mehr im Wege:

Um dieses Ereignis gebührend zu feiern, veranstaltet die KLJB ein Festwochenende. Am Samstag, 19. August 2023, findet ein Weinfest statt. Angeboten werden fünf verschiedene Weine, darunter Rotwein, Weißwein und Rosé. Zum Essen gibt es Wurst- und Käseplatten. Es spielt die Rockshots Partyband. Der Eintritt ist von 19 Uhr bis 19.30 Uhr frei. Danach kostet er sieben Euro pro Person. Mit einem Muttizettel können bereits Gäste ab 16 Jahren das Fest besuchen. Eine PDF-Vorlage kann auf der Website der Katholischen Jugendbewegung Stotzard kostenlos heruntergeladen werden.

Am Sonntag, 20. August 2023, ist dann die offizielle Fahnenweihe mit etwa 20 geladenen Vereinen. Die Weihe beginnt um 8 Uhr. Den Festauftakt bildet ein Fahnenaufzug, bei dem die Vereine mit ihren Fahnenabordnungen einziehen.

Bis 15 Uhr sorgt die Aindlinger Blaskapelle für musikalische Unterhaltung. Vor dem Gottesdienst findet ein Weißwurstfrühstück statt. Einen Mittagstisch mit bayerischer Küche gibt es ebenfalls. Nachmittags werden Kaffee und Kuchen angeboten. Ab 13 Uhr öffnet der Barbetrieb, der um etwa 20 Uhr endet.

Etwa 100 Mitglieder hat die KLJB Stotzard. Anlässlich der Restaurierung der alten Vereinsfahne veranstaltet der Verein am Samstag, 19. August 2023, und Sonntag, 20. August 2023, eine Fahnenweihe. Foto: KLJB Stotzard

Wissenswertes über die Katholischen Landjugendbewegung Stotzard

Die Katholische Landjugendbewegung Stotzard (KLJB) ist ein lokaler Verein, der im Jahr 2018 bereits sein 50-jähriges Bestehen feierte. Doch seine Geschichte geht noch weiter zurück: Im Jahr 1913, vor Beginn des Ersten Weltkrieges, wurde der Katholische Burschenverein gegründet. Ein Jahr später gab dieser die Vereinsflagge in Auftrag, die nach erfolgreicher Restaurierung am Sonntag, 20. August 2023, feierlich geweiht wird.

Die KLJB Stotzard setzte sich im Jahr 1968 aus dem Burschenverein und der Katholischen Mädchen-Landjugend zusammen, die 1963 gegründet worden ist.

Der heutige Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Jugendlichen aus der Umgebung zusammen zu führen und das Miteinander zu stärken. Dass dieses Vorhaben gelang, haben die vergangenen Veranstaltungen gezeigt, die gut besucht waren und bei den Mitgliedern beliebt sind.

Zu den regelmäßig stattfindenden Events gehört beispielsweise die Pulled Pork Party, die 2019 in Leben gerufen wurde. Über etwa acht Stunden wird hier Fleisch gegart, während die jungen Erwachsenen gesellig beisammen sind. Eine weitere Aktion ist die WG Party mit klassischen Spielen wie Looping Loui, Mario Kart und Bier Pong.

Die Restaurierung der Vereinsfahne wurde zum Teil auch durch die Einnahmen der Aufführungen von Theaterstücken finanziert. So spielten die Mitglieder beispielsweise das Stück „Der vererbte Hochzeiter“.

Auf diese Weise verbindet der Verein Gemeinschaft und Engagement. Nach der großen Feier zum 50. Geburtstag veranstaltet die KLJB nun das nächste große Event.

Alle Infos zum Weinfest und der Fahnenweihe der KLJB in Stotzard

Weinfest Was? Weinfest mit der Rockshot Partyband. Wann? Am Samstag, 19. August 2023. Beginn ist um 19 Uhr. Eintritt: Zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr ist der Eintritt frei. Anschließend kostet er sieben Euro. Einlass ist ab 16 Jahren mit Muttizettel. Angebot: Es werden fünf verschiedene Weine angeboten. Darunter Weißwein, Rotwein und Rosé. Zu Essen gibt es Wurst und Käseplatten. Die Bar hat bis etwa 2.30 Uhr geöffnet.