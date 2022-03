FC Augsburg vs. Mainz 05: Zeit für den nächsten Rekord

Der FCA empfängt am Samstag, 12. März, um 15.30 Uhr in der Bundesliga Mainz 05. Ein Gegner, der den Fuggerstädtern liegt, wie ein Blick auf die Statistik zeigt.

Wenn am morgigen Samstag der FC Augsburg und Mainz 05 aufeinandertreffen, ist es eine Begegnung guter Bekannter. Denn seit der FCA 2011 in die höchste Spielklasse der Republik kam, sind die Rheinland-Pfälzer ebenso wie die Fuggerstädter dort Dauergast. Nimmt man die Bundesliga-Duelle der beiden Teams, haben die Schwaben gegenüber den Rheinhessen knapp die Nase vorne: Zehn Siege stehen für den FCA zu Buche, deren neun für den FSV, zweimal trennte man sich unentschieden.

FC Augsburg: Zu Hause gegen Mainz eine Macht

Man muss lange suchen, um einen Verein zu finden, gegen den die Augsburger häufiger in Liga 1 gewannen. Nur gegen Werder Bremen gelangen dem 1907 gegründeten Klub ebenfalls zehn Siege im Oberhaus. Ob man bei der fast ausgeglichenen Bilanz gegen die Mainzer von einem Lieblingsgegner sprechen sollte, scheint etwas übertrieben.

Dennoch: Gerade zu Hause scheinen sich die Erben Helmut Hallers pudelwohl zu fühlen, sobald der Mannschaftsbus der 05er Richtung WWK Arena rollt. Die vergangenen vier Partien gegen die Rot-Weißen entschied der FCA im heimischen Stadion allesamt für sich. Gelingt auch morgen ein Sieg, würden die Fans an Lech und Wertach erstmals fünf Heim-Dreier gegen dieselbe Mannschaft in Serie feiern dürfen.

Beim Blick auf die Trainer beider Teams wird eine Gemeinsamkeit bei Markus Weinzierl (FCA) und Bo Svensson (FSV) deutlich. Denn beide sind jeweils der erfolgreichste Trainer in der Vereinshistorie – zumindest was den Punkteschnitt betrifft. Weinzierl holte 1,2 Zähler pro Partie, Svensson sogar 1,5.

André Hahn: Gegen Mainz läuft der FCA-Angreifer heiß

Um seine Bilanz weiter aufzupolieren, sollte der Chefcoach der Rot-Grün-Weißen übrigens überlegen, André Hahn wieder in die Startelf zu bugsieren. Denn der einmalige Nationalspieler läuft gegen die Kontrahenten aus der Karnevalshochburg stets zu Hochform auf. Nicht nur, dass der Offensivakteur keiner anderen Mannschaft aus der Bundesliga mehr Tore einschenkte, nämlich deren fünf. Auch an den letzten vier Augsburger Toren gegen eben jenen Gegner war der Mann mit der Nummer 28 auf dem Rücken direkt beteiligt. Dreimal traf er selbst, einmal glänzte er als Vorbereiter.

Mut macht den FCA-Fans auch die Tatsache, dass ihr Herzensverein in der Rückrunde konstant trifft. In jeder der sieben Partien erzielten die Mannen um Kapitän Jeffrey Gouweleeuw einen Treffer. Tritt die Abwehr so konzentriert und kompromisslos wie am vergangenen Freitag in Bielefeld auf, stehen die Chancen auf den fünften Heimsieg der Saison gut. Wie man ordentlich Gas gibt, haben Weinzierls Jungs beim 1:0-Erfolg über die Arminia schon bewiesen. Mit 316 Sprints stellten die Kicker aus Deutschlands Süden einen neuen ligaweiten Saisonrekord auf.