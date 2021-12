Rückblick: Als Manninger den zweiten Elfer hielt

Das schwäbische Augsburg und das fränkische Fürth blicken auf eine lange gemeinsame Geschichte zurück. Wir blicken auf ein besonders denkwürdiges Duell zurück.

In ihrer zweiten Bundesliga-Saison tun sich die Franken noch schwerer als bei der Premiere. 2012/13 hatten die Kleeblätter nach der Hinrunde neun Punkte auf dem Konto, genauso wenig wie der FC Augsburg. Doch während die Schwaben an ihrem Trainer Markus Weinzierl festhielten und in der zweiten Saisonhälfte immer besser in Fahrt kamen, war schon bald klar, dass es für Fürth kein Happy End geben wird.

Am letzten Spieltag reisten die Mittelfranken an den Lech. Der FCA benötigte noch dringend drei Punkte, um sich die Chance auf ein weiteres Jahr Bundesliga zu erhalten.

Bereits nach wenigen Minuten machte sich Schrecken in der Arena breit: Schiedsrichter Tobias Welz hatte einen zumindest zweifelhaften Strafstoß für Fürth gepfiffen. Prib verwandelte sicher, doch weil einer seiner Mitspieler zu früh in den Strafraum gelaufen war, musste der Elfmeter wiederholt werden.

Alexander Manninger und das Wunder von Augsburg

Diesmal hielt FCA-Torhüter Alexander Manninger. Am Ende stand es 3:1 für die Rot-Grün-Weißen, die das Wunder Klassenerhalt geschafft hatten.

Aktuell sieht es für die Fürther noch bitterer aus als damals. Gerade einmal vier Punkte stehen auf der Haben-Seite, nachdem der Spielvereinigung am vergangenen Wochenende ein 1:0 gegen Union Berlin und damit der erste Bundesliga-Heimsieg überhaupt gelungen war. Dabei darf natürlich nicht vergessen werden, dass die Spielvereinigung auf eine lange und zumindest mitunter ruhmreiche Geschichte zurückblicken kann – auch wenn diese Zeiten schon etwas länger zurückliegen.

Dreimal ging die Deutsche Meisterschaft nach Fürth

In der Frühphase des deutschen Vereinsfußballs holten die Weiß-Grünen drei Meistertitel. Erstmals waren sie 1914 erfolgreich, als sie sich gegen den VfB Leipzig durchsetzten. Das Spiel hatte es in sich: Nach 90 Minuten stand es in Magdeburg 1:1, nach 120 Minuten 2:2. Damals wurde die Verlängerung um jeweils zehn weitere Minuten verlängert, das erlösende 3:2 erzielten die Franken in der 153. Spielminute.

Nicht gut auf die SpVgg zu sprechen ist die Hertha der 1920er-Jahre, schließlich holten die Fürther jeweils mit Endspiel-Siegen gegen die Berliner 1926 und 1929 zwei weitere Meisterschaften. Die Augsburger Top-Mannschaften BCA und Schwaben bekamen es dann mit den Franken nach der Einführung der bayernweiten Gauliga 1933 zu tun. Auch in der Oberliga Süd nach Ende des 2. Weltkrieges sowie nach Einführung der Bundesliga 1963 in der zweitklassigen Regionalliga Süd traf man regelmäßig aufeinander, ebenso in der 2. Bundesliga und der drittklassigen Regionalliga.

Der FCA und Fürth: 1984 ging es gemeinsam in Liga 3

Die 2. Liga kann man mittlerweile getrost als natürlichen Lebensraum der Fürther bezeichnen: Die Ewige Tabelle des Unterhauses führt Greuther Fürth vor dem FC, St. Pauli und Alemannia Aachen an.

Als die Kleeblättler das erste Mal in die Drittklassigkeit mussten, war übrigens auch der FCA beteiligt: In der Zweitliga-Spielzeit 1983/84 trat die SpVgg zum Saisonfinale im Rosenaustadion an. Die Franken, die nicht einen einzigen Spieltag zuvor auf einem Abstiegsplatz gestanden haben, mussten nach einer 0:3-Niederlage den Gang in die Bayernliga antreten – gemeinsam mit dem FCA. Weil Abstiegskonkurrent Solingen bei Meister Waldhof Mannheim punkten konnte, half der Sieg gegen Fürth nichts mehr.