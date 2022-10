Von der Ober- in die Bundesliga: RBs Aufstieg mit Geschmäckle

Vor 13 Jahren gab es RB Leipzig noch gar nicht. Heute spielt das Team international. Mit Romantik hat das wenig zu tun. Über eine "märchenhafte" Geschichte.

Das Gedränge unter den Medienvertretern war in Markranstädt 2009 groß: In diesem Jahr wurde in der sächsischen Kleinstadt ein bis dahin noch nie dagewesenes Fußballprojekt vorgestellt. Der RasenBallsport Leipzig e. V. war als Konstrukt der Red Bull GmbH gegründet worden. Da diese aber nicht im Namen vorkommen durfte, ersann man den irrwitzigen Namen und erhoffte sich durch die kurzform RB entsprechende Marketing-Wirkung.

Leipzigs Wandlung: Wie aus Makranstädt Rasenballsport wurde

Gestartet wurde das Projekt in der fünftklassigen Oberliga Nordost, in der die Red Bull-Macher das Startrecht des kleinen SSV Makranstädt zur Saison 2009/10 übernommen hatten. Das hehre Ziel: Bundesliga. Sieben Jahre später war es schließlich soweit, als der Aufstieg in die Beletage des deutschen Fußballs gefeiert werden konnte. Mittlerweile ist man national durch den Pokalsieg 2022 und international durch die Teilnahme am Champions League-Halbfinale 2020 im Bewusstsein in- und ausländischer Fußballfans längst angekommen.

Bis zu den eben erwähnten Lorbeeren war es aber nicht immer ein einfacher Weg – und nicht so leicht, wie sich das manch RB-Verantwortlicher wohl vorgestellt hatte. So gelang zwar direkt in der Premieren-Saison der Aufstieg in die Regionalliga, der weitere Durchmarsch stockte aber – nicht ohne jede Menge Schadenfreude quer durch die Republik – aufgrund zweier verpasster Aufstiege aus der Viertklassigkeit in Folge. Da halfen auch mit Red Bull-Geld verpflichtete namhafte (Alt-)Stars nichts. Hinter den Kulissen entpuppte sich die RB-Führung als nicht besonders geduldig. Bereits nach dem souveränen Oberliga-Meistertitel musste Aufstiegscoach Tino Vogel gehen – die Entlassungspapiere erhielt er charmanterweise an seinem Geburtstag.

Der Zug nimmt Fahrt auf: Ralf Ragnick als Vater des Leipziger Erfolgs

Bekannte Manager und Sportdirektoren wie Dietmar Beiersdorfer und Thomas Linke brachten den RB-Kutter nicht auf Kurs, erst als Ralf Rangnick als neuer starker Mann engagiert wurde, nahm der Traum von Bundesliga-Fußball in Leipzig wieder Fahrt auf. Alt-Löwe Peter Pacult musste als Coach gehen, der spätere VfB-Coach Alexander Zorniger hielt an der Seitenlinie nun die Zügel in der Hand.

Die Konsequenz: Erfolgreiche Aufstiegsspiele gegen die Sportfreunde Lotte 2013 und ein folgender zweiter Rang in der 3. Liga bedeuteten den Durchmarsch in Liga 2. Der große Coup gelang dann schließlich 2016: Rangnick, inzwischen nicht nur Sportdirektor, sondern auch Cheftrainer, führte die Roten Bullen ins Oberhaus, wo sie in der Premierensaison gleich die Vizemeisterschaft erreichten.

Seitdem hat sich RB im Spitzenfeld der Bundesliga etabliert und trifft daher am morgigen Samstag, 22. Oktober, als Favorit auf den FC Augsburg. Zwar wäre dessen Aufstieg in den Profifußball ohne Zutun eines Mäzens auch nicht möglich gewesen, diese Erfolgsgeschichte hat aber für die meisten Fußballfans mehr Märchenhaftes als die aus Leipzig.