FC Augsburg: Die Fuggerstädter empfangen Wolfsburg

Rot-Grün-Weiß gegen Grün-Weiß: Augsburg gegen Wolfsburg ist in der Bundesliga mittlerweile fast so etwas wie ein Klassiker. Die beiden Teams duellieren sich zum 23. Mal.

Bereits seit 1997 spielt der VfL Wolfsburg in der Bundesliga. Ein ganz unbeschriebenes Blatt war der Verein zwar nicht, aber außer zwei Spielzeiten in der 2. Bundesliga in den 1970er-Jahren war man doch viele, viele Jahre lang in der drittklassigen Oberliga Nord beheimatet. Erst 1992 konnten die Niedersachsen die Rückkehr ins Unterhaus feiern, nach fünf Punktrunden war man in der Beletage angekommen, die der VfL seitdem nicht mehr verlassen hat.

1997: Der VfL Wolfsburg steigt auf, der FCA kickt in der Regionalliga

1997, da kickte der FC Augsburg noch in der Regionalliga Süd gegen Mannschaften wie den SSV Reutlingen, Hessen Kassel oder Quelle Fürth. Das einzige, was die überschaubare Fanschar an die Bundesliga denken ließ, waren die Duelle gegen den 1. FC Nürnberg, der damals eine Strafrunde in der Drittklassigkeit drehte, eine Saison später aber bereits wieder die Rückkehr in die Bundesliga schaffte.

Vor dem Bundesligaaufstieg des FCA in die Bundesliga 2011 waren sich die Augsburger und die Wolfsburger in keinem Pflichtspiel jemals begegnet. Seitdem allerdings trifft man in schöner Regelmäßigkeit zweimal pro Spielzeit aufeinander, schließlich zählen auch die Fuggerstädter zum illustren Kreis der Mannschaften, der noch nie aus der Bundesliga abgestiegen sind. Die Bilanz ist nahezu ausgeglichen: Sieben Partien konnten die Rot-Grün-Weißen für sich entscheiden, die Grün-Weißen gewannen acht Spiele, sieben endeten Unentschieden.

Erster Heimspielsieg in der Bundesliga: Als der FCA 2011 die Wölfe schlug

Und ein paarmal ging es hoch her. Etwa bei der allerersten Begegnung am 14. Spieltag der Saison 2011/12. Der Aufsteiger aus dem Süden hauste ganz tief unten im Tabellenkeller, keines der bisher sechs Heimspiele konnte gewonnen werden. Dann reisten die Norddeutschen mit der schlechtesten Auswärtsbilanz in die Augsburger Arena und unterlagen mit 0:2. Der FC Augsburg hatte seinen allerersten Heimsieg in der Bundesliga geschafft. Auch das Rückspiel in Wolfsburg endete dank eines bärenstarken Simon Jentzsch im FCA-Kasten und eines Kopfballtreffers von Sebastian Langkamp mit einem Augsburger Sieg.

Nicht ganz unwichtig war ein Augsburger Sieg in Wolfsburg in der Schlussphase der Spielzeit 2015/16. So schön die Europa League auch war, in der Liga tat sich der FCA aufgrund der Doppelbelastung schwer. Nach dem 28. Spieltag stand die Mannschaft von Markus Weinzierl punktgleich mit dem Vorletzten aus Frankfurt auf dem Relegationsplatz. Dann gelang ein so ansehnlicher wie wichtiger Schlussspurt mit Siegen in Bremen, im eigenen Stadion gegen den VfB Stuttgart und dank der Treffer von Alfred Finnbogason und Halil Altintop in Wolfsburg.

Den Mantel der Verschwiegenheit sollte man aus Augsburger Sicht allerdings lieber über den finalen Spieltag der Saison 2018/19 legen. Der Vollständigkeit halber sei die 1:8-Rekordniederlage in Niedersachsen aber erwähnt.