FC Augsburg gastiert in Bochum: Welche Serie reißt?

In der Fußball-Bundesliga muss der FC Augsburg am 31. Spieltag in Bochum ran. Ein statistischer Blick auf das Duell Aufsteiger gegen Abstiegskandidat.

Oft trafen der FC Augsburg und der VfL Bochum noch nicht aufeinander. Lediglich vier Punktspiele stehen bislang in der Statistik. Dreimal gingen dabei die Blau-Weißen als Sieger vom Platz, nur einmal die Rot-Grün-Weißen. Letzteres war 2010 in der 2. Liga, als die Augsburger mit einem 2:0 die Punkte aus Bochum entführten. Doch bereits im Rückspiel gelang der Elf aus Nordrhein-Westfalen die Wiedergutmachung: 1:0 für den VfL hieß es da in der Arena, die damals noch Impuls als Namensgeber hatte.

Augsburg verlor bislang beide Saisonduelle gegen Bochum

In der aktuellen Saison machten die Fuggerstädter wiederum zweimal schlechte Erfahrungen mit der Ruhrpott-Elf. Zu Hause musste man mit 2:3 die Segel streichen und im Pokal war in Runde 2 Schluss, als man den Bochumern im Elfmeterschießen unterlag. Die Mannschaft von Trainer und Ex-FCA-Kicker Thomas Reis wird darauf hoffen, dass für sie aller guten Dinge drei sind. Was dagegen spricht? Nun, beim Blick auf die Statistik fällt auf, dass Augsburg in dieser Spielzeit noch nie drei Pleiten am Stück hinnehmen musste. Nach den Niederlagen in München und gegen Berlin sollte nun also wieder etwas Zählbares herausspringen.

Die Aufgabe in Bochum ist allerdings mit einigen Fallstricken für das Team von Coach Markus Weinzierl verbunden. Denn die Gastgeber sind äußerst heimstark: 25 ihrer 36 Punkte – also starke 69 Prozent – holte die Truppe um Torhüter Manuel Riemann zu Hause. Da kommt es für den Aufsteiger gelegen, dass mit den Schwaben nicht gerade das auswärtsstärkste Team der Liga anreist. Nur zwei Siege gelangen in der Fremde, dazu kamen noch vier Remis und neun Niederlagen.

FCA gegen VfL: Zwei Ex-Augsburger fehlen

Kurioserweise sind die beiden Personen mit FCA-Vergangenheit in Diensten des VfL Bochum für Sonntag gesperrt. Linksverteidiger Konstantinos Stafylidis sah in Freiburg ebenso Rot wie sein Trainer Reis. Übrigens: Der Platzverweis für den Bochumer Chefanweiser war die erste direkte Rote Karte für einen Übungsleiter in der Bundesliga. Eine Premiere, die sich Reis sicherlich gerne erspart hätte.

Würde der Heimelf der dritte Sieg in Serie gegen den FC Augsburg gelingen, würde eine Serie von fünf sieglosen Spielen enden. Trotz dieser Flaute stehen die Bochumer vier Spieltage vor Saisonschluss noch bestens da. Auf Relegationsrang 16 sind es komfortable acht Punkte Vorsprung, der FCA kann hier nur die Hälfte aufweisen. Dementsprechend ist der Druck aufseiten der Kicker aus der Stadt an Lech und Wertach deutlich höher. Zumal den Spieltag darauf mit dem 1. FC Köln eine Mannschaft nach Augsburg kommt, die derzeit richtig gut in Schuss ist und ihre starke Spielzeit mit einem Platz im internationalen Geschäft krönen will.

Möchte man im Lager des Teams mit der Zirbelnuss auf der Brust nicht bis Spieltag 34 um den Ligaverbleib zittern, sollte in Bochum ein Erfolg verbucht werden. Leichter geschrieben als getan. Doch bislang hat sich der Klub aus dem Regierungsbezirk Schwaben noch immer im Oberhaus halten können. Hoffentlich bleibt es dabei.