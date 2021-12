Schöffel ruft Outdoor-Bekleidung zurück

Ihr Immunsystem ist nicht mehr so effektiv, dazu oft Vorerkrankungen: Eine Grippe verläuft bei älteren Menschen häufiger schwer. Eine Impfung senkt das Risiko.

Flößerpark Lechhausen

Neueröffnung der Floßlände in Augsburg direkt am Lech

In Lechhausen hat ein neues Restaurant eröffnet. Die Floßlände liegt im Flößerpark direkt am Lech. Was man zum Projekt wissen muss.