Endlich wieder Maibaumfest mit Umzug in Pfersee!

Wegen Corona sind mehrere Maibaumfeste in Pfersee ausgefallen. 2023 wird wieder gefeiert. Alle Infos zum Maibaum, dem Umzug und zum Programm am 29. April 2023.

Der Maibaum für Pfersee harrt noch festlich geschmückt in seinem Winterlager aus. Doch schon am Samstag, 29. April 2023, hat er seinen großen Auftritt. In einem Umzug geht es dann für ihn um 9.30 Uhr von der Luitpoldbrücke entlang der Augsburger Straße zum Kirchplatz vor Herz Jesu.

Freiwillige Feuerwehr Pfersee stellt Maibaum auf

Dort kümmert sich die Freiwillige Feuerwehr Pfersee unter Kommandant Michael Böving um das Aufstellen, das dank jahrelanger Erfahrung und der fachkundigen Millimeterarbeit des Kranführers bisher immer gut geklappt hat. Besonders für die anwesenden Kinder ist diese Aktion immer aufregend.

Beim Umzug begleitet wird der Maibaum von verschiedenen Organisationen und Vereinen, unter anderem von Kindertagesstätten, einer Musikkapelle aus Lechhausen, einem Hundeverein, einem Oldtimerverein und einigen Sportvereinen.

Freude bei der Feuerwehr, wenn der Baum sauber und gerade steht. Jetzt kann gefeiert werden. Foto: Michael Böving

Wenn der Pferseer Maibaum steht – meist so gegen 10.30 Uhr – , werden die Gäste von den Organisatoren, der AGP (Arbeitsgemeinschaft der Pferseer Vereine und Organisationen), ganz herzlich begrüßt. Auch Oberbürgermeisterin Eva Weber hat ihr Kommen zum Maibaumfest 2023 zugesagt. Ebenso wie einige Stadträte, die es sich nicht nehmen lassen, bei diesem traditionellen Fest mit dabei zu sein – vor allem wenn sie selbst aus Pfersee kommen.

Die Arbeitsgemeinschaft der Pferseer Vereine als Organisator

„Das freut uns von der AGP immer ganz besonders, dass sich viele Ehrengäste die Zeit nehmen und vorbeischauen“, sagt Peter Monz vom Orgateam des Maibaumfests. Das zeige die Wertschätzung der Stadtvertreter für das Engagement der Vereine und Geschäftsleute für ihren Stadtteil.

Denn nur weil hier alle an einem Strang ziehen, kann so ein Fest statt finden. Es braucht die Feuerwehr für den Transport und das Aufstellen des Baums, die Geschäftsleute von „Pfersee Aktiv“, die Gutscheine für die kostenlose Tombola beim Fest spenden, sowie die Vereine, die sich um die Bewirtung der Gäste kümmern. Sie liegt in diesem Jahr übrigens in den Händen der Jugend Pfersee, welche den Ausschank übernimmt, und der Bürgeraktion Pfersee, die sich mit einem Würstelstand einbringt.

Das Programm zum Maibaumfest 2023 in Pfersee

Kinder dürfen sich außerdem über einen kleinen Streichelzoo des Kaninchenzuchtvereins sowie über ein Kinderprogramm der Stadtsparkasse Augsburg zwischen 11 und 13 Uhr freuen. Bei Groß und Klein gleichermaßen beliebt sind dagegen die Kutschfahrten, die auch in diesem Jahr wieder angeboten werden können. Kurz vor Ende des Fests werden die Gewinnerinnen und Gewinner der Tombola gezogen. Gewinnen kann nur, wer anwesend ist.

Foto: Michael Böving

Bis 14 Uhr darf bei Blasmusik, Würstel und Bier gefeiert werden. Danach kann der Maibaum noch bis in den Oktober hinein bestaunt werden. Dann wird ihn wiederum die Freiwillige Feuerwehr Pfersee abbauen und zerlegen. An seine Stelle tritt dann im Advent der Christbaum – eine weitere Aktion der AGP, um die Gemeinschaft im Stadtteil Pfersee zu stärken und die Geschäfte dort zu unterstützen. Doch bis dahin ist ja noch etwas Zeit.