Sommerferien 2023 in Königsbrunn: Programm & Events

Die Stadt Königsbrunn hat sich für die Sommerferien 2023 einiges ausgedacht. Kinosommer, Strandfeeling und ein Skate-Festival - es ist einiges geboten.

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Auch in der Stadt Königsbrunn werden im Sommer 2023 bald die Koffer gepackt und dann geht es in die große weite Welt! Aber ganze sechs Wochen wegfahren? Das können die meisten nicht. Zum Glück bieten sich in Königsbrunn viele sommerliche Freizeitangebote, sodass Langeweile bei Groß und Klein nicht aufkommt.

Der Sommer 2023 in Königsbrunn: Skate-Festival, Kinosommer, Beachsommer und mehr

Vom 27. Juli bis 10. August läuft im Hans-Wenninger-Stadion an elf Abenden der Königsbrunner Open-Air-Kinosommer. Die aktuellen Film-Highlights werden auch bei Regen zu sehen sein, denn dann können die Film-Fans die überdachte Tribüne nutzen.

Beim Skate-Festival Rampa Zamba geht es sportlich zu. Vom 21. bis 29. Juli ist in der Eisarena ein Skatepark samt Pumptrack aufgebaut. Foto: fotosamspiess

Sportlich wird es vom 21. bis 29. Juli. Dann bietet das Skate-Festival Rampa Zamba in der Eisarena einen coolen Skatepark samt Pumptrack. Zusätzlich findet hier am Sonntag, 23. Juli, der swa-Familientag statt. Doch auch vor der Eishalle ist einiges geboten: Urlaubsfeeling pur kann man schon jetzt beim Königsbrunner Beachsommer genießen. Bis 10. September ist auf der großen Sandfläche mit Beachvolleyball-Feld und Liegestühlen Sommerstimmung angesagt (Programm siehe Infokasten).

Vor der Eishalle in Königsbrunn ist einiges geboten: Der Königsbrunner Beachsommer bringt Urlaubsfeeling in die Brunnenstadt. Foto: Maximilian Semmlinger

In den Königsbrunner Museen auf den Spuren der Geschichte

Wer die Ferienzeit einmal nutzen möchte, um Spannendes über die größte Stadt im Landkreis zu erfahren, der kann auch die Königsbrunner Museen besuchen: das Mercateum im Alten Postweg, das Mithraeum und das Römerbad in der Wertachstraße, das Naturmuseum in der Königsallee oder die Ausstellung „Dioramen zur Schlacht auf dem Lechfeld“ im Alten Postweg. Zusätzlich zeigt die neue Kultur-App „Königsbrunner Geschichte(n)“ als virtueller Begleiter, wie sich Königsbrunn über die Zeit entwickelt hat.

Erfrischung gefällig? Der Königsbrunner Ilsesee bietet Abkühlung bei hohen Temperaturen Foto: ABOUT US

Spiel und Spaß in den Sommerferien 2023 auf den Königsbrunner Spielplätzen

Damit auch die Kleinen in den Sommerferien Spaß haben, gibt es vom Kulturbüro und der Stadtbücherei das große Königsbrunner Ferienprogramm, dazu den SommerferienLeseclub und den abenteuerlichen Storytrip, der Kinder durch Königsbrunn führt. Außerdem laden in Königsbrunn mehr als 30 Spielplätze zum Sandeln, Schaukeln, Sporteln und Toben ein! Regelmäßig modernisiert das Team des städtischen Betriebshofs die Plätze und gestaltet sie nach einem passenden Motto. Bei Hitze natürlich ein ganz besonderer Anziehungspunkt: der Wasserspielplatz in der Mindelheimer Straße und der Ilsesee. pm/casi

Auf mehr als 30 Spielplätzen haben die kleinen Königsbrunnerinnen und Königsbrunner die Möglichkeit zum Toben. Foto: Anke Maresch

Das Königsbrunner Kinosommer-Programm 2023

Wo?

Hans-Wenninger-Stadion, Karwendelstraße 16, 86343 Königsbrunn Einlass

ab 20 Uhr, Filmstart bei Einbruch der Dunkelheit

Mehr Infos gibt es hier.

Donnerstag, 27. Juli Ticket ins Paradies Freitag, 28. Juli Der Super Mario Bros. Film Samstag, 29. Juli Indiana Jones und das Rad des Schicksals Sonntag, 30. Juli Die Insel der Zitronenblüten Mittwoch, 2. August Das Lehrerzimmer Donnerstag, 3. August No Hard Feelings Freitag, 4. August Arielle, die Meerjungfrau Samstag, 5. August Mission: Impossible 7 Dienstag, 8. August Die Rumba-Therapie Mittwoch, 9. August Rehragout-Rendezvous Donnerstag, 10. August Rehragout-Rendezvous

Das Königsbrunner Beachsommer-Programm 2023

Wo?

Vor der Eishalle

Königsallee 1

86343 Königsbrunn

Mehr Infos gibt es hier.