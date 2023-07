Das Programm zum Feuerwehrfest in Diedorf 2023

Die Freiwillige Feuerwehr Diedorf feiert vom 14. bis 16. Juli 2023 ein Fest zu ihrem 150-jährigen Bestehen. Das Programm zum Jubiläum ist vielversprechend.

Die Freiwillige Feuerwehr Diedorf wird 150 Jahre alt. Und einen Geburtstag wie diesen muss man feiern, das sieht auch die Freiwillige Feuerwehr Diedorf so. Deshalb lädt die Löschtruppe vom Freitag, 14. Juli 2023, bis zum Sonntag, 16. Juli 2023, zu einem Festwochenende auf den Diedorfer Festplatz nahe der B 300 ein.

Ein solches hat es auch 1973 zum 100-jährigen Bestehen der Feuerwehr Diedorf schon einmal gegeben. Damals sind 78 Gruppen mit fünf Musikkapellen vom Festzelt am Sportplatz in einem prächtigen Festzug durch den Ort gezogen. Der Gemeinderat hat unter Bürgermeister Walter Aust ein Tanklöschfahrzeug als Geschenk spendiert. Unsere Bildergalerie gibt Einblicke in das Fest zum Jubiläum der Feuerwehr vor 50 Jahren ...

Das Programm zum Fest der Feuerwehr Diedorf

In ihr Festwochenende startet die Freiwillige Feuerwehr Diedorf am Freitag, 14. Juli 2023, mit einem 2000er-Partyabend mit DEEJAY SHORT. Dieser startet ab 21 Uhr. Einlass ist ab 20 Uhr, der Barbetrieb geht bis 3 Uhr.

Auch am Samstag, 15. Juli 2023, gibt es auf dem Festgelände in Diedorf etwas zu gucken – dann findet dort nämlich die historische Oldtimerausstellung "vom Segeltucheimer zum Löschfahrzeug“ statt. Die Feuerwehr Diedorf trägt zu dieser mit einem TS 6 von 1931 auf einem Lafettenanhänger, mit einer fahrbaren Holzleiter, einer Handdruckspritze und mit einer Einhandspritze bei.

Oldtimer wie diese alte Spritze der Freiwilligen Feuerwehr Diedorf kann man sich bei der Oldtimerausstellung zum Festwochenende angucken. Foto: Feuerwehr Diedorf

Außerdem hat sie die Wehren aus Königsbrunn, Mindelheim, Schwabmünchen, Jettingen, Hainhofen, Bayersried-Ursberg-Premach, Willishausen, Biburg, Welden, Anhausen und Ottobeuren eingeladen. Sie werden verschiedene Fahrzeuge, Wägen und Spritzen ausstellen. Auch der historische Verein Diedorf und das Feuerwehrmuseum Augsburg sind vor Ort. Los geht es um 14 Uhr. Bis 17 Uhr können sich Besucherinnen und Besucher die historische Oldtimerausstellung ansehen und dazu Kaffee trinken und Kuchen naschen.

Abends geht es dann mit Festbetrieb und Livemusik der Ziemetshauser Musikanten weiter. Diese unterhalten von 18 bis 23 Uhr die Gäste im Festzelt musikalisch. Bis 3 Uhr läuft parallel dazu der Barbetrieb.

Der letzte Festtag am Sonntag, 16. Juli 2023, startet von 8.30 bis 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück mit der Musikkapelle der Partnergemeinde Latzfons.

Um 10 Uhr folgt ein Festgottesdienst mit Fahrzeug- und Fahnenbandsegnung sowie anschließendem Fahneneinzug mit der Musikkapelle der Partnergemeinde Latzfons.

Um 11 Uhr geht es mit Frühschoppen, Festansprachen und der Musikkapelle der Partnergemeinde Latzfons weiter, bis der Festbetrieb mit Livemusik der Musikkapelle Diedorf um 13 Uhr startet und abends um 18 Uhr die Musikkapelle Maingründel übernimmt.

Parallel dazu ist am Sonntag, 16. Juli 2023, Blaulichttag unter dem Motto „vom Rettungshund bis zur Flughafenfeuerwehr“. Von 13 bis 17 Uhr sind auf dem Festgelände einige Aktionen geboten, unter anderem ist die Polizei mit dabei. Sie hat einige Aktionen für den Nachwuchs geplant. In einer Kinderwache nehmen die Polizistinnen und Polizisten Fingerabdrücke der jungen Festbesucherinnen und -besucher. Später bekommen diese ihr Fingerabdruckblatt mit nach Hause.

Beim Fest der Freiwilligen Feuerwehr Diedorf ist auch die Polizei mit dabei. Die Ordnungshüterinnen und Ordnungshüter kommen zum Blaulichttag am Sonntag, 16. Juli 2023. Dazu bringen sie unter anderem ihre Kinderpolizeiwache mit. Foto: Polizei Bayern

Außerdem bringen die Ordnungshüterinnen und -hüter einen professionellen Kartendrucker des Polizeipräsidiums für Kinder-Polizeiausweise mit. Dazu werden die kleinen Gäste vor Ort fotografiert und ihre Ausweise ausgedruckt. Sie dürfen sich auch einmal in die Zelle der Kinderwache einsperren lassen, Funkgeräte ausprobieren oder mit dem Polizei-Bobby-Car ihre Runden drehen.

Doch auch die älteren Besucherinnen und Besucher werden Augen machen. Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg schaut nämlich je nach Wetter mit einem Polizeimotorrad in Diedorf vorbei. Außerdem werden weitere Fahrzeuge der Polizei kommen – darunter ein Unfallkombi und ein VW-Bus, der wie ein normaler Streifenwagen ausgestattet ist und zusätzliche Geräte zur Absicherung einer Unfallstelle an Bord hat.

Beim Blaulichttag zum Fest der Freiwilligen Feuerwehr Diedorf können sich Besucherinnen und Besucher auch das Flughafenlöschfahrzeug vom Fliegerhorst Lagerlechfeld mit seinem massiven Wasserwerfer genauer ansehen. Foto: Feuerwehr Diedorf

Und es rücken einige weitere Attraktionen zum Blaulichttag in Diedorf an – zum Beispiel das Flughafenlöschfahrzeug vom Fliegerhorst Lagerlechfeld. Auf dem Festplatz können Besucherinnen und Besucher den massiven Wasserwerfer aus der Nähe begutachten oder sich in das Fahrzeug hineinsetzen. Auch THW, die Berufsfeuerwehr Augsburg und die Wasserwacht kommen.

Tischreservierungen für das Festzelt sind per E-Mail an anmeldung@feuerwehr-diedorf.de schon möglich.

Auf zum Feuerwehrfest in Diedorf!

Diedorferinnen und Diedorfer sowie Anwohnerinnen und Anwohner der Nachbargemeinden kommen am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Veranstaltung.

oder zur Veranstaltung. Wer mit dem Bus anreist, steigt an einer der Haltestellen im Zentrum aus.

anreist, steigt an einer der Haltestellen im Zentrum aus. Auch vom Bahnhof aus kommt man auf das Festgelände – und zwar innerhalb von keinen zwei Minuten Fußweg.

aus kommt man auf das Festgelände – und zwar innerhalb von keinen zwei Minuten Fußweg. Autos können kostenlos bei den Supermärkten Netto, Rewe , Aldi und Lidl parken. Das ist mit den jeweiligen Betreibern so abgesprochen und zum Festwochenende erlaubt.

Bleibt nicht mehr viel zu sagen. Doch eine Sache soll nicht vergessen werden: Der Erste Vorsitzende der Feuerwehr Diedorf, Christian Graf, schreibt in seinem Grußwort zum Fest: "Bedanken möchte ich mich ganz besonders bei unserem Patenverein, dem Festausschuss, unseren Festdamen, ohne die so ein Fest ziemlich farblos wäre. Des Weiteren gilt mein Dank allen Helfern vor und hinter den Kulissen. Ihnen, liebe Gäste, wünsche ich einen angenehmen Aufenthalt und vergnügte Stunden bei unserem Gründungsfest."