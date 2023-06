Warum Grillen so beliebt ist und auf was man achten muss

Im Sommer gibt es nichts Schöneres als einen gemütlichen Grillabend. Der gelingt erst so richtig, wenn Grillgut, Ambiente und Getränke aufeinander abgestimmt sind.

Wenn man einen Duft mit dem Sommer in Verbindung bringt, dann sind das wohl die herrlich würzigen Aromen von Grillgut, das auf dem Rost brutzelt. Saftige Bratwürstel, krosse Spareribs oder feiner Fisch verströmen in den warmen Monaten allabendlich appetitliche Aromen in der Nachbarschaft.

Fisch, besonders Forelle, sind ein Klassiker für den Grill. Foto: LianeM, stock.adoe.com

Diese Zubereitungsarten für Grillgut gibt es

Dass die Zubereitung auf Rost und Co. so beliebt ist, wundert nicht. Draußen grillen verspricht Action, Geselligkeit und Vielfalt. Rezepte und kreative Ideen gibt es in Hülle und Fülle. Je nach Zubereitung – pur, mariniert, gefüllt, mit Rub, einer trockenen Würzmischung, eingerieben oder mit Kräutern verfeinert – erhält das Grillgut ganz unterschiedliche Noten. Dazu kommt die Vielfalt bei den Beilagen: Salate oder Kartoffeln, Brot oder Gemüse – auch hier ist die Bandbreite immens. Selbst Obst verträgt die Röstaromen gut und eröffnet ein ganz neues Genussspektrum.

Zucchini, Tomaten, Spargel, Lauchzwiebeln und anderes Gemüse schmecken durch Röstaromen ganz besonders lecker. Foto: Natasha Breen, stock.adobe.com

Letztendlich ist es beim Grillen so: Erlaubt ist, was schmeckt – und was gerade gut in den Tagesablauf passt. Nach einem Arbeitstag im Garten macht die schnelle Steaksemmel glücklich. Wer Freunde zu Besuch hat, beeindruckt vielleicht lieber mit rosa gegartem Wildfleisch und feinen Beilagen. Essen Eltern und Kinder gemeinsam, kombiniert jedes Familienmitglied sein Wunschessen selbst. Ganz einfach und unkompliziert.

Auf die Herkunft von Fisch, Fleisch und Co. achten

Am besten schmeckt’s natürlich, wenn man weiß, wo es herkommt. Erzeugerinnen und Erzeuger aus der Region garantieren kurze Transportwege, handwerkliches Geschick und eine schonende Herstellung. Auch das Tierwohl nimmt einen maßgeblichen Stellenwert ein. Klasse statt Masse ist das Credo – das schmeckt man bei jedem Bissen.

Darauf muss man beim Grillen achten 1 / 3 Zurück Vorwärts Zu den Rauch- und Röstaromen von gegrilltem Fleisch passen kräftige Weine. Rotweine mit schwerer Note eignen sich gut für Rindfleisch oder Lamm. Trockene Rosé- und Weißweine unterstützen den Geschmack von gegrilltem Fisch, Schwein oder Hühnchen.

Gepökeltes wie Kasseler oder Rauchfleisch hat auf dem Grill nichts zu suchen: Es besteht die Gefahr der Nitrosamin-Bildung. Die Stoffe gelten als krebserregend.

Paprika, Zucchini, Champignons und Co. salzt man am besten erst nach dem Grillen. Das Gemüse verliert sonst Flüssigkeit und wird zu weich.

Wenn man bei der Auswahl der Zutaten auf Herkunft und Qualität achtet, liegt es natürlich nahe, auch für entsprechendes Ambiente zu sorgen. Stimmungsvolle Beleuchtung, ein liebevoll gedeckter Tisch und die passende Getränkeauswahl machen den Grillabend erst zum Genuss für alle Sinne. (pm)