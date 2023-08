Der FCA in der Bundesliga: Sonderheft zum Saisonstart

Der FC Augsburg steht vor seiner 13. Bundesliga-Saison. Das Gesicht der Mannschaft – aber auch das des Teams dahinter wurde verändert. Alles dazu und mehr in unserer großen Sonderbeilage.

Nach dem Beinahe-Abstieg aus der Vorsaison möchte der FC Augsburg in der neuen Spielzeit 2023/24 wieder in ruhigere Fahrwasser steuern. Kann das gelingen? Das blamable Pokalaus in Unterhaching lässt daran zweifeln. Trotzdem gehen die Verantwortlichen mit jeder Menge Selbstvertrauen in die Saison.

Sonderheft zur Saison 2023/24: Der FC Augsburg in der Bundesliga

Alles Wissenswerte rund um die Rot-Grün-Weißen liefert unsere Sonderbeilage DER FCA IN DER BUNDESLIGA (per Klick zur Beilage)

Ermedin Demirovic ist der neue Kapitän des FC Augsburg. Er ziert den Titel unserer Sonderbeilage zur Saison 2023/24. Foto: AZ

Ein Überblick über die Themen:

Seite Thema 3 Ausblick: Der FCA vor seiner 13. Bundesliga-Saison 6 Premiere: Augsburg hat jetzt einen Sportdirektor 8 Neu in der Fuggerstadt: Diese Spieler kamen dazu 10 FCA-Fan: Radprofi Georg Zimmermann im Gespräch 11 Seit 1963: 60 Jahre Fußball-Bundesliga 12 Umfrage: Tipps und Vorhersagen im Orakel 14 Mehr als Maaßen: Das Team hinter dem Team 16 Niklas Dorsch : Der Mittelfeld-Motor im Interview 17 Stadionbesuch: Das ist neu in der Arena 18 Termine: Der Spielplan 2023/24 im Überblick 19 Neuling: Heidenheim ist die Nummer 57 20 Quiz: Testen Sie Ihr Wissen über den FC Augsburg 21 Auswärts: Die Erstliga-Stadien auf einen Blick 22 Modenschau: Die Kleider der Bundesligisten 23 TV & Streaming : So schaut man die Liga

