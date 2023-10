Augsburg zu Gast in Heidenheim: Wissenswertes zum Spiel

Nach der Länderspielpause führt der 8. Spieltag der Saison 2023/24 den FC Augsburg nach Heidenheim. Wir liefern ein paar Fakten zur Partie beim Aufsteiger.

Es ist die Premiere für den neuen Chefcoach Jess Thorup beim FC Augsburg. Der Däne gastiert mit seiner Mannschaft im nahegelegenen Heidenheim. Die Gastgeber haben zwei Punkte mehr als die Fuggerstädter auf dem Konto - es ist für beide Teams also ein richtungsweisendes Spiel. Wer beim Fußball-Gucken mit Fachwissen zur Partie glänzen will, sollte sich unsere Fakten zur Begegnung zu Gemüte führen.

Premiere: Augsburg trifft erstmals auf Heidenheim

Die Partie Heidenheim gegen Augsburg gibt es tatsächlich zum ersten Mal in einem Pflichtspiel. Die Ostwürttemberger schafften erst 2009 den Aufstieg in die Drittklassigkeit, da war der FCA schon drei Jahre zweitklassig. Und als die Blau-Rot-Weißen 2014 in das Unterhaus gelangt waren, standen die Bayerischen-Schwaben vor ihrer vierten Spielzeit in der Bundesliga. Lediglich viermal in Freundschaftsspielen (Statistik auf der Folgeseite) traf man bislang aufeinander.

Kurze Anreise

65 Kilometer Luftlinie liegen die beiden Bundesligisten auseinander. FCA-Fans dürfte der Aufstieg der Kicker aus der 50.000-Einwohner-Stadt also gefreut haben. Mit dem Auto erreicht man das rund 100 Straßenkilometer entfernte Heidenheim von Augsburg aus in gut einer Stunde. Nach München ist es die kürzeste Anreise für rot-grün-weiße Auswärtsfahrer.

Kontinuität sieht anders aus: Alle Augsburger Trainer seit 2007

Es ist etwas, was man beim FC Augsburg derzeit vergeblich sucht: Kontinuität auf der Trainerposition. Die jüngste Entlassung lässt da grüßen. Anders bei den Brenzstädtern. Dort steht mit Frank Schmitt seit 2007 der gleiche Mann an der Seitenlinie. Schmitt, der auch noch gebürtiger Heidenheimer ist, kam 2003 als Spieler zum Klub, der damals noch als Heidenheimer SB in der Verbandsliga kickte. Als Akteur auf dem Rasen führte er den Verein in die Oberliga, als Coach dann von dort bis in die Bundesliga. Zum Vergleich: Seit 2007 durften sich bei den Fuggerstädtern Rainer Hörgl, Ralf Loose, Holger Fach, Jos Luhukay, Dirk Schuster, Manuel Baum, Martin Schmidt, Heiko Herrlich, Enrico Maaßen und zweimal Markus Weinzierl versuchen. Vielleicht findet man ja mit Neuling Jess Thorup im elften Versuch etwas ähnlich Dauerhaftes.

An Brenz und Lech

Nicht mehr jeder FCA-Fan wird sich an Stürmer Patrick Mayer erinnern. Warum er hier erwähnt wird? Er trug sowohl das Trikot der Augsburger als auch das von Heidenheim. Gleiches gilt für folgende Kicker: Ingo Feistle, Ronny Philp, Michael Thurk, Robert Strauß und Maurice Malone. Auf dem Platz aktiv ist übrigens nur noch Malone, der aktuell beim FC Basel in der Schweiz spielt. Strauß hat nach der Profikarriere einen Posten im Heidenheimer Management übernommen und fungiert als Bereichsleiter Sport.