FC Augsburg empfängt Darmstadt 98: Die Fakten zum Spiel

In der Fußball-Bundesliga steht der 7. Spieltag der Saison 2023/24 an. Der FC Augsburg hat dabei Aufsteiger Darmstadt 98 zu Gast. Was man über das Duell wissen sollte.

Tabellarisch trennt beide Teams gerade einmal ein Zähler und ein Platz. So liegt die Heimmannschaft aus der Fuggerstadt auf Rang 14, die Hessen folgen auf Platz 15. Vor der Länderspielpause ist es also für beide Mannschaften ein richtungweisendes Spiel.

Hin und her: Marcel Heller und der FCA

Als der FCA zuletzt auf den SV Darmstadt 98 traf, war es Marcel Heller, der den Führungstreffer für die Lilien besorgte. Am Ende der Saison stieg Darmstadt ab, Heller verließ nach vier Jahren seinen Verein und blieb in der Bundesliga – dank eines Wechsels zum FC Augsburg. Bei den Rot-Grün-Weißen aber kam er nie so richtig an, nach 24 Einsätzen in der Spielzeit 2017/18 ging es für ihn zurück zu den Hessen, wo er zwei weitere Jahre unter Vertrag stand.

Verstärkung aus Darmstadt: die Neuen des FCA

Vor der laufenden Saison verstärkte sich der FCA mit zwei Profis aus Darmstadt, die maßgeblich am Aufstieg beteiligt waren. Patric Pfeiffer und Phillip Tietz. Der 24-jährige Innenverteidiger trug vier Jahre lang das Darmstädter Trikot, in der Aufstiegssaison kam er auf 26 Einsätze und vier Treffer. Stürmer Tietz stand wettbewerbsübergreifend in 37 Partien auf dem Feld und konnte 14 Treffer und vier Vorlagen verbuchen.

Als sich Augsburg und Darmstadt das erste Mal begegneten

Nach dem Ende des 2. Weltkrieges bis zur Einführung der Bundesliga 1963 spielte der FCA-Vorläuferverein BC Augsburg 14 von 18 Spielzeiten erstklassig in der Oberliga Süd. Die Darmstädter waren in dieser Zeit nur ein Jahr dort zu Gast. In der Saison 1950/51 trafen die beiden Vereine erstmals in einer Liga aufeinander. Das Hinspiel in Südhessen endete 1:1, in Augsburg konnte der BCA mit 3:0 gewinnen. Am Ende der Saison hatten die Lilien einen Punkt mehr auf dem Konto als die Fuggerstädter, für beide Mannschaften ging es hinunter in die Zweitklassigkeit.

Hätten Sie's gewusst: Was den FCA und Darmstadt eint

In einem anspruchsvollen Fußballquiz könnte folgende Frage vorkommen: Wie viele der aktuellen Bundesligisten waren in der Saison 1974/75 Gründungsmitglied der neu eingeführten zweigleisigen 2. Bundesliga? Wir verraten es: Unter den damals insgesamt 40 Zweitligisten in den Staffeln Nord und Süd waren fünf Vereine, die fast ein halbes Jahrhundert später in der Bundesliga spielen: Im Norden Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg, im Süden der 1. FSV Mainz 05, SV Darmstadt 98 und der FCA.

