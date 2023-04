FC Augsburg: Fakten zum Spiel bei Eintracht Frankfurt

Wenn Augsburg auf Frankfurt trifft, gab es zuletzt für die Schwaben wenig zu lachen. Ob sich das am 30. Spieltag der Saison 2022/23 ändert? Wir haben die Fakten zum Spiel.

Enrico Maaßen, Trainer des FC Augsburg, wird wissen, dass Eintracht Frankfurt derzeit so etwas wie das Schreckgespenst seines Teams ist. Warum? Unter anderem das verraten wir mit den folgenden Fakten zur Partie.

Wiedersehen

Fünf Jahre lange trug Philipp Max, Sohn von Torjäger-Legende Martin Max, das Jersey des FC Augsburg. Bei den Fuggerstädtern erzielte er in 145 Bundesliga-Partien 15 Treffer. Im September 2020 zog der Linksverteidiger weiter in die Niederlande.

Philipp Max: Vom FCA in die Nationalmannschaft

Bei der PSV Eindhoven avancierte der in der Jugend bei 1860 und Bayern München sowie auf Schalke ausgebildete Abwehrspieler zum deutschen Nationalspieler. Wenig später verbuchte Max drei Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft. Seit Januar kickt er nun beim morgigen Gegner des FCA in Frankfurt.

Schreckgespenst

Der Trainer der Eintracht, Oliver Glasner, trifft besonders gerne auf Augsburg. Denn verloren hat der Österreicher gegen die Schwaben noch nie. Drei Siege und vier Remis bei nur drei Gegentoren – so lautet die Bilanz des ehemaligen Wolfsburg-Coach.

Angstgegner

So lange musste der FC Augsburg innerhalb einer Bundesliga-Saison noch nie auf einen Auswärtsdreier warten. Seit zehn Partien in der Fremde sind die Rot-Grün-Weißen sieglos, lediglich zwei Punkte sprangen heraus.

Erfolglos am Main: FCA seit drei Spielen sieglos bei der Eintracht

Ob es in Frankfurt besser läuft? Bei den Hessen konnte der FCA die vergangenen drei Gastspiele nicht mehr siegreich gestalten. Die traurige Statistik: ein Punkt und kein Torerfolg. Allgemein liegt die Eintracht den Fuggerstädtern nicht. Keines der zurückliegenden sechs Aufeinandertreffen endete mit einem Augsburger Sieg, vier Mal blieb der FCA sogar ohne eigenen Treffer.

Nachbarn

Wer hätte das gedacht? In der Rückrundentabelle steht Augsburg vor Frankfurt. Zwölf Zähler gab es für den FCA, elf für die Eintracht.

Spitzenreiter

Die Kategorie „Wer ist am längsten ohne Sieg?“ ist keine rühmliche. Angeführt wird sie aktuell von den Hessen. Die Kicker aus der Mainmetropole sind acht Partien ohne Dreier.