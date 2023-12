FC Augsburg gegen Borussia Dortmund: Fakten zur Partie

Kurz vor der Winterpause empfängt der FC Augsburg am 15. Spieltag der Saison 2023/24 Borussia Dortmund. Was Sie zur Partie wissen sollten, verraten unsere Fakten zum Spiel.

Nach der ersten Niederlage unter Trainer Jess Thorup trifft der FC Augsburg am Samstag, 16. Dezember 2023, auf den BVB, der international für Furore sorgt, national aber seinen eigenen Ansprüchen hinterhinkt. Nun fehlt auch noch der Abwehrchef. Mehr Wissenswertes zum Spiel, liefern die folgenden Infos.

Spielverderber: Augsburgs Keeper Dahmen und seine Vorgeschichte mit dem BVB

An den jetzigen Keeper des FC Augsburg haben die Dortmunder Borussen schlechte Erinnerungen. Denn beim Saisonfinale der vergangenen Spielzeit stand Finn Dahmen noch beim Ligakonkurrenten aus Mainz im Tor. Eben jene Mannschaft, die mit einem Unentschieden am letzten Spieltag dem BVB die Meisterschaft verhagelte. Ein Sieg hätte dem Team aus dem Ruhrpott für den großen Triumph gereicht, am Ende hieß es 2:2. Dahmen hatte dabei sogar einen Elfmeter von Sebastien Haller gehalten. Meister wurden am Ende wieder einmal die Bayern aus München.

Revanche: FCA-Coach Thorup und seine schlechten Erinnerungen an den BVB

Ob FCA-Coach Jess Thorup wirklich Revanche-Gedanken hegt? Eher nicht. Fakt ist aber: An Dortmund hat er nicht die besten Erinnerungen, verlor er dort im September 2022 mit dem FC Kopenhagen in der Champions League mit 0:3. Vielleicht ist es ja ein kleiner Vorteil, dass er selbigen Gegner nun außerhalb der Ruhrpott-Metropole erwartet.

Geburtstagskind: Mats Hummels fehlt am Ehrentag beim Spiel in Augsburg

Aufseiten der Dortmunder feiert ein Profi am Spieltag Geburtstag. Auf dem Feld kann er aber an seinem 35. nicht mitwirken, denn Nationalspieler Mats Hummel wurde nach seiner Roten Karte im Heimspiel gegen RB Leipzig für eine Partie gesperrt.

Übermacht: Dortmund war zuletzt ein Augsburger Angstgegner

Der FC Augsburg spielte zuletzt nicht sonderlich gerne gegen die Dortmunder. Seit fünf Begegnungen ist man gegen die Borussia ohne Sieg, dabei gelang nur ein Remis. Der letzte dreifache Punktgewinn gegen den Champions-League Achtelfinalisten gelang am 26. September 2020 durch ein 2:0 in der heimischen WWK Arena. Neben Daniel Caligiuri, der bis Sommer noch in Diensten der Fuggerstädter stand, zählte der aktuell formstarke Felix Uduokhai zu den rot-grün-weißen Torschützen.

Schwächephase: Dortmund kriselt in der Bundesliga

Gerade in der Liga läuft es für den BVB nicht rund. Nur eines der letzten sechs Bundesliga-Spiele konnten die Schwarz-Gelben für sich entscheiden. So liegt man bereits elf Punkte hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen.