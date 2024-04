FC Augsburg gegen Union Berlin: Die Fakten zum Spiel

FC Augsburg gegen Union Berlin – 13 Duelle gab es bislang zwischen beiden Mannschaften. Dabei hat der FCA nur eine Niederlage einstecken müssen. Was man sonst noch zur Partie wissen sollte.

Am 29. Spieltag der Saison 2023/24 empfängt der FC Augsburg den 1. FC Union Berlin. Als Siebter schielt der FCA noch nach Europa, für Union geht es dagegen noch gegen den Abstieg. Was gibt es sonst noch Wissenswertes? Wir klären das mit unseren Fakten zum Spiel.

FCA vs. Union: Ungeschlagen in der Arena

Sechs Heimspiele trug der FC Augsburg bis jetzt in der heimischen Arena gegen Union Berlin aus. Die Premiere fand am 30. August in der 2. Bundesliga statt und endete 2:2. In der folgenden Spielzeit gewann der spätere Aufsteiger FCA mit 2:1. Auch, als Union 2019 ebenfalls in der Bundesliga angekommen war, empfing man die Mannschaft aus der Hauptstadt bisher ausgesprochen gerne, schließlich holten die Rot-Grün-Weißen drei Siege und ein Unentschieden. Überhaupt ist Union für die Schwaben ein Lieblingsgegner: Seit sieben Partien ging kein Spiel gegen die Köpenicker verloren (vier Siege, drei Remis) – gegen keinen anderen Konkurrenten kann der FCA eine solche Serie vorweisen.

In der Mitte: Union im Niemandsland der Tabelle

Zwischen dem FC Augsburg und dem ersten Abstiegsplatz, den momentan der 1. FC Köln belegt, liegt genau in der Mitte Union Berlin. Sieben Punkte fehlen den Rot-Weißen auf die Fuggerstädter, sieben Punkte beträgt der Vorsprung auf die Domstädter.

Auf dem Weg zum Rekord: Der torlose Kevin Vogt

Ein ehemaliger Augsburger kann sich am Freitag einen Rekord sichern: Kevin Vogt, von 2012 bis 2014 am Lech unter Vertrag, ist seit 266 Spielen ohne Torerfolg, sein bisher letztes erzielte er am 18. Oktober 2014, damals in Diensten des 1. FC Köln. So eine lange Durststrecke hatte in der Geschichte der Bundesliga sonst nur Dietmar Schwager, der zwischen August 1964 und August 1973 in ebenfalls 266 Spielen keinen Treffer bejubeln konnte. Unter den „besten“ Zwölf in Sachen Torlos-Rekord befinden sich noch zwei weitere Spieler mit Augsburg-Bezug: Tobias Strobl, der von 2020 bis 2023 das Augsburger Trikot trug, kam zwischen 2013 und 2022 auf 182 torlose Partien, der ehemalige FCA-Manager und aktuelle Berater Stefan Reuter traf zwischen 1997 und 2004 in 180 Spielen nicht.

Erfolgreich in Berlin: Ex-FCA-Mittelfeldspieler Khedira ist Unions Kapitän

Neben Kevin Vogt spielt noch ein weiterer ehemaliger Augsburger eine wichtige Rolle bei Union: Mittelfeldakteur Rani Khedira. Beim FCA kam Khedira zwischen 2017 und 2021 auf 119 Pflichtspieleinsätze. Nach seinem Wechsel an die Spree lief er bisher 79-mal für die Hauptstädter auf.

