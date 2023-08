Fußball-Bundesliga

FC Augsburg: Horrorbilanz in Auftaktspielen

Doppelt jubeln durfte Sascha Mölders 2011 im ersten Spiel der Augsburger Bundesliga-Geschichte. In der Partie gegen den SC Freiburg erzielte der Angreifer beim 2:2 beide Treffer.

Mit den Auftaktspielen hat sich der FC Augsburg in der Bundesliga immer schwer getan. Bleibt das auch in der Saison 2023/24 so - oder läuft es gegen Mönchengladbach besser?

Von Vincent Aumiller