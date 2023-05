FC Augsburg: Rückblick auf Duelle mit Borussia Dortmund

Wenn der FC Augsburg auf Borussia Dortmund trifft, geht es meist alles andere als langweilig zu. Wir blicken auf ausgewählte Partien der Fuggerstädter gegen den BVB zurück.

Selten langweilig, oft spektakulär, gerne torreich und statistisch gesehen mit einem klar besseren Ausgang für das Team aus dem Ruhrpott – so kann man in aller Kürze auf die 23 Partien mit 89 Toren in der Bundesliga zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund zurückblicken. Wir erinnern an einige denkwürdige Partien.

1. Oktober 2011

Das erste Aufeinandertreffen in den Vereinsgeschichten des FCA und des BVB fand am 8. Spieltag der Premierensaison des FCA in der höchsten Fußballliga Deutschlands statt. Bei allerfeinstem Herbstwetter reiste der Aufsteiger nach Dortmund, um sich vom amtierenden Meister teilweise vorführen zu lassen.

FCA-Premiere in Dortmund: Der dreifache Lewa!

Drei Tore für die Gastgeber schoss Robert Lewandowski, den vierten Treffer besorgte Mario Götze. Zum Trauerspiel passte, dass FCA-Innenverteidiger Gibril Sankoh kurz nach Wiederanpfiff einen Foulelfmeter kläglich vergab. Mit nur vier Punkten nach acht Partien sah es für den FCA nicht gut aus.

10. März 2012

Bis zum Rückspiel war der FCA in der Bundesliga angekommen und stand mit nunmehr 22 Punkten auf dem Relegationsplatz, als der Tabellenführer erstmals in der Fuggerstadt antrat. Dank einer couragierten Leistung und einem starken Simon Jentzsch als Rückhalt im Tor endete die Partie 0:0 – übrigens die bisher einzige Begegnung, in der kein Tor fiel.

4. Februar 2015

Verkehrte Welt in der Bundesliga: Anfang Februar reiste der Tabellenfünfte zum Schlusslicht – und es war nicht der BVB, der an den Lech unterwegs war, sondern die Augsburger, die sich nach NRW aufgemacht hatten. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp hatte eine desolate Hinrunde abgeliefert und nur 15 Punkte eingesammelt.

Auch am 18. Spieltag lief es nicht gut für die Borussia: Raul Bobadilla besorgte nach Vorarbeit von Halil Altintop den goldenen Treffer, eine halbstündige Unterzahl – Neuzugang Christoph Janker hatte nach einem Foul als letzter Mann Rot gesehen – brachten die Gäste über die Zeit. Bis zum Ende der Saison hielt der FCA den fünften Rang und konnte sich erstmals für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren.

6. Oktober 2018

Der Kicker schrieb völlig zu Recht von einer „irren Partie“. Die erste Hälfte verdiente sich noch das Prädikat „unterhaltsam“, mit einer 1:0-Führung für die Gäste aus Augsburg ging es zum Pausentee. Dann wurde es wild: Dem gerade eingewechselten Paco Alcacer gelang in der 62. Minute der Ausgleich, dann ging der FCA durch Philipp Max erneut in Führung, ehe der BVB durch Tore von Alcacer (80. Minute) und Götze (84.) die Partie drehen konnte. Als dann Michael Gregoritsch (87.) doch noch ausglich, schien es auf ein Unentschieden rauszulaufen. Doch wieder war es der Spanier Alcacer, der mit der letzten Aktion per direkt verwandeltem Freistoß für den Dortmunder Sieg sorgte.

18. Januar 2020

Ähnlich spektakulär ging es zu Beginn der Rückrunde 2019/20 in Augsburg zu. Viel geboten war schon von Anfang an, aber der erste Treffer fiel erst in der 34. Minute, als Florian Niederlechner den FCA in Führung brachte. Gleich sieben Treffer sollten im zweiten Durchgang folgen. Den Torreigen eröffnete Marco Richter mit dem 2:0 für die Gastgeber, dann gelang Julian Brandt der Anschluss. Als in der 55. Minute erneut Niederlechner zum 3:1 traf, wähnten sich die Augsburger auf der Siegerstraße, doch leider hatte BVB-Coach Lucien Favre kurz darauf die Idee, seinen Neuzugang Erling Haaland einzuwechseln. Der stand erst drei Minuten auf dem Platz, ehe ihm sein Premierentreffer für Schwarz-Gelb gelang. Zwei Minuten später erzielte Jadon Sancho den Ausgleich, den 5:3-Endstand schoss Haaland im Alleingang heraus.