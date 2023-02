FC Augsburg: Statistiken vor dem Spiel bei Hertha BSC

Am Samstag, 25. Februar 2023, gastiert der FC Augsburg bei der Berliner Hertha. Wir haben genauer hingesehen und ein paar interessante Fakten zum Duell zusammengetragen.

Schwieriges Pflaster

Zum elften Mal gastiert der FC Augsburg bei der Berliner Hertha. In vielen Fällen hätte man sich die weite Reise sparen können. Denn gewinnen konnten die Rot-Grün-Weißen in der Hauptstadt noch nie. Sechs Punkteteilungen bei vier Niederlagen – so lautet die FCA-Bilanz im alt-ehrwürdigen Olympiastadion.

Bundesliga: Augsburg ist Berlins Lieblingsgegner

Insgesamt liegt der Berliner Sport-Club den bayerischen Schwaben nicht: So ist Augsburg Berlins Lieblingsgegner in der Bundesliga. Neun Siege, neun Remis, drei Niederlagen – gegen kein anderes Team im Oberhaus punktet die Hertha besser. Seit fünf Spielen sind die Blau-Weißen gegen die Fuggerstädter sogar unbesiegt.

Alte Bekannte

Für die Nummer 10 des FCA, Arne Maier, ist es die Rückkehr in die fußballerische Heimat. Der 24-Jährige wurde bei der Hertha ausgebildet und bestritt dort insgesamt 58 Bundesliga-Partien. Auf der anderen Seite empfängt Marco Richter seinen Jugendverein. Der Angreifer lief anschließend 97 Mal in der höchsten deutschen Spielklasse für die Augsburger auf, ehe es 2021 für ihn in die Metropole an der Spree ging. Hierhin ist ihm jüngst Florian Niederlechner gefolgt, der seit Januar für die Hauptstädter kickt. Der Niederbayer war von 2019 ab in Diensten der Rot-Grün-Weißen gestanden und war in 101 Bundesliga-Begegnungen für Augsburg zum Einsatz gekommen.

Winterblues

Seit die Bundesliga wieder den Spielbetrieb aufgenommen hat, stockt der Motor der morgigen Heimmannschaft gewaltig. Fünf von sechs Partien gingen verloren, nur Hoffenheim hat mit einem Punkt noch weniger Zähler als die Hertha (drei) eingefahren. Auf Platz 17 schwebt der Verein in akuter Abstiegsgefahr. Seit 2013 ist man gemeinsam mit Augsburg ununterbrochen in der Liga. Ob diese Serie fortgesetzt werden kann, ist zumindest mit einem dicken Fragezeichen versehen.

Bayern-like

Wer hätte das gedacht: Im Jahr 2023 hat der FC Augsburg bislang eben so viele Punkte wie der große FC Bayern eingefahren.

Während die neun Punkte des Rekordmeisters dort für große Unruhe sorgen, ist man in der Fuggerstadt sehr zufrieden. Allerdings: Die Ausbeute konnte Enrico Maaßens Team nur zu Hause anhäufen, auswärts setzte es drei Niederlagen. Das will man morgen unbedingt ändern.