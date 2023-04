FC Augsburg vs. 1. FC Köln: Ein Duell mit Geschichte(n)

Am 27. Spieltag empfängt der FCA den dreifachen Meister aus Köln. Über ausgewählte Partien dieser Begegnung gibt es einiges zu erzählen. Wir haben im Archiv gestöbert.

22-mal trafen die Augsburger bisher in der 2. Liga, im Pokal und in der Bundesliga auf den 1. FC Köln.

Augsburg vs. Köln: Die Bilanz spricht für den FCA

Acht Partien konnten die Fuggerstädter für sich entscheiden, sieben endeten unentschieden, ebenfalls siebenmal feierten die Domstädter einen dreifachen Punktgewinn. Wir blicken auf einige Höhepunkte zurück.

14. August 2006

Premiere im ausverkauften Rosenaustadion. Nach 23 Jahren Abstinenz meldete sich der FC Augsburg zum Auftakt der Zweitliga-Saison 2006/07 mit einem Montagabend-Spiel im Profifußball zurück. Als prominenten Gegner hatten sich die Planer gleich einmal den Absteiger aus Köln ausgesucht.

Es ging alles andere als gut los: Nach einem Fehlpass von Routinier Karsten Hutwelker bediente Thomas Broich Patrick Helmes, der nach nur 88 Sekunden zur Kölner Führung vollendete. Die engagierte Mannschaft von Trainer Rainer Hörgl brauchte ein wenig, um sich zu fangen, agierte dann aber über weite Strecken auf Augenhöhe. In der Schlussphase aber erhöhten die cleveren Rheinländer dann zum 2:0-Endstand.

10. Februar 2010

Von den vier Partien in der 2. Liga konnten die Kölner drei für sich entscheiden, eine ging mit einem Remis zu Ende. Nach der Rückkehr des FC in die Bundesliga 2008 kam es im Viertelfinale des DFB-Pokals 2009/10 zu einem Wiedersehen.

In der erstmals ausverkauften neuen Augsburger Arena erlebten die Zuschauer bei eisigen Temperaturen ein denkwürdiges Spiel. Der FCA ging früh durch Michael Thurk in Führung, in der Folge gab es auf beiden Seiten Chancen. Nach einer halben Stunde sah die Kölner Mannschaft die erste rote Karte, drängte aber weiter auf den Ausgleich.

FCA gegen den 1. FC Köln: Als Lukas Podolski vom Platz flog

60 Minuten waren gespielt, als Lukas Podolski eingewechselt wurde. Der Nationalspieler ging nach acht Minuten allerdings mit Gelb-Rot schon wieder vom Platz. Es benötigte noch einen dritten Feldverweis, ehe der FCA auf 2:0 erhöhen konnte und erstmals im Halbfinale des DFB-Pokals stand.

31. März 2012

Wiederum dauerte es ein wenig, ehe man sich abermals begegnete. 2011 schaffte der FCA den Aufstieg in die Bundesliga, das Hinspiel in Köln ging klar mit 0:3 verloren.

Doch in der Rückrunde konnten die Augsburger erstmals gegen den FC in einem Ligaspiel gewinnen. Der 2:1-Sieg war ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt. Für den FCA trafen Ja-Cheol Koo sowie Nando Rafael per Strafstoß, den zwischenzeitlichen Ausgleich besorgte Lukas Podolski, ebenfalls vom Elfmeterpunkt. Der Aufsteiger aus dem Süden schaffte es am Ende, in der Liga zu bleiben, für die Mannschaft vom Rhein ging es als Vorletzter zurück ins Unterhaus.

9. September 2017

Der bisher höchste Sieg gegen den FC gelang den Rot-Grün-Weißen am dritten Spieltag der Saison 2017/18. Mann des Tages beim 3:0 war der isländische Stürmer Alfred Finnbogason, der alle Treffer für die abgezockt aufspielende Elf von Trainer Manuel Baum erzielte.