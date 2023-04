FC Augsburg: Was Sie vor dem Spiel in Leipzig wissen müssen

Am 28. Spieltag der Saison 2022/2023 macht sich der FC Augsburg auf den Weg nach Sachsen. Dort trifft er mit RB Leipzig auf einen Angstgegner. Was sonst noch wichtig ist.

Wenn Augsburg auf Leipzig trifft, freuen sich meist die Spieler vom RasenBallsport - kurz RB. Ob das diesmal wieder so sein wird? Wir haben ein paar Fakten zum Duell der Schwaben bei den Sachsen zusammengetragen.

Frühstarter

Das geht ja gut los! Der FC Augsburg ist in einer Kategorie Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Keine Mannschaft erzielte in der Anfangsviertelstunde auswärts mehr Tore als die Fuggerstädter. Aktuell steht der FCA in dieser Statistik bei sieben Treffern.

Der ewige Jeffrey

Seit 2015 ist er in Augsburg, seit einiger Zeit führt er sein Team auch als Kapitän aufs Feld: Die Rede ist von Jeffrey Gouweleeuw. Nun steht der Niederländer vor einem ganz besonderen Jubiläum. In Leipzig dürfte er – sofern keine Erkrankung oder Verletzung dazwischenkommt – sein 200. Pflichtspiel im rot-grün-weißen Dress absolvieren.

Gelbgefahr

Die Zahl sieben scheint in den Statistiken des FC Augsburg 2022/23 einen besonderen Platz einzunehmen. Denn so viele Tore gelangen dem FCA nicht nur auswärts in den ersten 15 Minuten, sondern ebenso viele Spieler mussten in Reihen der Fuggerstädter bereits eine Gelbsperre absitzen.

FC Augsburg: Einigen Spielern droht nach dem Leipzig-Spiel eine Sperre

Nach dem Leipzig-Spiel könnten mehr dazukommen: Arne Engels, Robert Gumny, Ruben Vargas und Jeffrey Gouweleeuw sind allesamt von einer Sperre bedroht.

Comebacker

Eine Serie im Jahr 2023 sollte den Anhängern der Rot-Grün-Weißen für den Auftritt in Sachsen Mut machen. Bislang verlor der FCA heuer noch nicht zweimal am Stück.

Angstgegner

Zur Wahrheit gehört aber auch: In der Fremde konnte der FC Augsburg seit neun Partien nicht mehr gewinnen. Und jetzt geht es zum Angstgegner.

Bundesliga: FCA hat seit zehn Spielen nicht mehr gegen Leipzig gewonnen

Gegen keinen anderen Bundesliga-Konkurrenten ist die Mannschaft von Enrico Maaßen so lange sieglos wie gegen RB. Bereits seit zehn Partien gelang gegen die Mannschaft von Marco Rose kein dreifacher Punktgewinn mehr.