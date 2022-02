FCA vs. BVB: Guck' mal, wer da trifft!

Wenn sich der FC Augsburg mit Borussia Dortmund misst, haben meistens die Westfalen das besser Ende für sich. Das wollen die Fuggerstädter diesmal vermeiden.

Ricardo Pepi war zu Jahresbeginn – zumindest was die Fußball-Branche hierzulande betrifft – in aller Munde. Zwischen 13 und 16 Millionen Euro, da gehen die Berichte auseinander, ließ sich der FC Augsburg den damals noch 18-Jährigen kosten. Der US-Amerikaner, der auch die mexikanische Staatsbürgerschaft besitzt, stieg damit zum teuersten Transfer der rot-grün-weißen Vereinsgeschichte auf.

Ricardo Pepi: Ein Versprechen für die Zukunft?

Mit dem Nationalspieler aus den Staaten tätigten die Fuggerstädter eine Investition in die Zukunft. So wurde der mittlerweile 19-jährige Angreifer mit einem Kontrakt bis 2026 plus Option auf ein weiteres Jahr ausgestattet.

Wohl nicht nur im Geheimen dürften die Verantwortlichen um Manager Stefan Reuter und Trainer Markus Weinzierl aber gehofft haben, dass der hochveranlagte Neuzugang dem FCA sofort mit Toren weiterhelfen würde. Nach fünf Einsätzen und 207 Spielminuten steht der vom FC Dallas gekommene Rechtsfuß aber noch torlos da.

Rekordtransfer in Augsburg: Soforthilfe oder Perspektivspieler?

Sicherlich, einem jungen Spieler aus einem anderen Land darf eine gewisse Eingewöhnungszeit zugestanden werden. Nur stellt sich die Frage, ob die Schwaben in ihrer prekären Situation so viel Geld nicht besser in „fertige“ Kicker investiert hätten, um das große Ziel Klassenerhalt realistischer werden zu lassen. Auf der anderen Seite hätte ein Verein wie Augsburg wahrscheinlich nicht so schnell wieder die Chance bekommen, ein derartiges Talent an Lech und Wertach zu locken.

Doch hier bewegen wir uns im hochspekulativen Bereich. Besser ist es da, auf die Fakten zu schauen. Geht der Blick auf den kommenden Gegner der Augsburger, Borussia Dortmund, bringt man diesen Klub sofort mit einem Positionskollegen von Pepi in Verbindung. Erling Haaland, der im Winter 2020 von Salzburg zu den Schwarz-Gelben gewechselt war, hatte einst einen ähnlichen Hype ausgelöst.

Und dann macht es bumm: Das wahnsinnige Haaland-Debüt in Augsburg

Damals, wie der US-Stürmer 19 Jahre alt, lieferte der Norweger sofort. In der Hauptstadt Bayerisch-Schwabens wird man sich an das Debüt des wuchtigen Stoßstürmers nur ungern erinnern. Der FCA hatte am 18. Januar 2020 durch Tore von Florian Niederlechner und Marco Richter bereits 2:0 gegen den BVB geführt und war nach Julian Brandts Anschlusstreffer durch das zweite Tor Niederlechners nochmals auf 3:1 davongezogen, danach folgte allerdings die Haaland-Show. Drei Minuten nach seiner Einwechslung verkürzte der 1,94-Meter-Hüne auf 2:3. Unterbrochen von Jaden Sanchos Ausgleich steuerte der in Leeds geborene Torjäger weitere zwei Treffer zum 5:3-Sieg der Westfalen bei.

Gut für die Heimelf: Am Sonntag ist der von halb Europa gejagte Skandinavier verletzungsbedingt nicht dabei. Vielleicht schlägt dann ja die Stunde von Ricardo Pepi. Dem jungen Mann wäre es genauso wie seinem neuen Verein zu gönnen.