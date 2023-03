FCA zu Gast in Wolfsburg: Fakten zum 26. Spieltag

Auswärts tut sich der FC Augsburg im Jahr 2023 äußerst schwer. Das soll sich nun in Wolfsburg ändern. Wir haben einige Fakten zu diesem Duell des 26. Spieltags zusammengetragen.

In der Hinrunde trennte sich der FC Augsburg mit 1:1 gegen den VfL Wolfsburg. Insgesamt gab es für die Schwaben in bislang 23 Duellen mit den Niedersachsen sieben Siege, acht Unentschieden und acht Niederlagen. Was Sie sonst noch zur Partie wissen müssen, haben wir in aller Kürze zusammengefasst:

Kartenflut

In einer Kategorie ist der FC Augsburg einsame Spitze in der Fußball-Bundesliga: Kein Team sammelt so viele Karten wie die Rot-Grün-Weißen. 69 Mal gelb, zwei Mal rot und einmal gelb-rot bedeuten Rang 18 in der Fair-Play-Tabelle.

Wolfsburg gegen Augsburg: Jubiläen für die Heimelf

Bei den Wölfen steht Keeper Coen Casteels vor seinem 250. Einsatz in der höchsten deutschen Spielklasse. Der Belgier spielt eine starke Saison und blieb bereits zehn Mal ohne Gegentreffer. Abwehrspieler Josuha Guilavogui könnte ebenfalls eine beeindruckende Marke erreichen. Kommt er zum Einsatz, stünden für ihn dann 200 Spiele in der Bundesliga zu Buche.

FCA bei den Wölfen: Heim- trifft auf Auswärtsschwäche

Seit vier Partien warten die Niedersachsen auf einen Dreier in der heimischen Volkswagen Arena. Lediglich zwei Punkte konnte das Team von Trainer Niko Kovac in diesem Zeitraum einfahren. Da könnten die Augsburger gerade recht kommen. Denn die Gäste aus der Fuggerstadt konnten 2023 noch keinen einzigen Zähler auf des Gegners Platz erringen. Verlieren sie auch in Wolfsburg, würde die Mannschaft von Coach Enrico Maaßen mit sechs Auswärtspleiten am Stück den klubeigenen Negativ-Rekord egalisieren.

Ein Tag zum Vergessen

Aufseiten der Schwaben denkt man an einen Tag besonders ungern zurück: Am 18. Mai 2019 ging der FCA beim VfL regelrecht unter. Mit 1:8 wurden die Kicker vom Lech von den Grün-Weißen aus dem Stadion geschossen. Es war sowohl die höchste Niederlage Augsburgs als auch der höchste Sieg Wolfsburgs in der jeweiligen Bundesliga-Geschichte der Klubs. Übrigens: Seit der verheerenden Klatsche konnten die Gäste bei den Wölfen kein einziges Tor mehr erzielen.

Ist Wolfsburg für den FCA ein gutes Pflaster?

Eigentlich kurios, aber: In Wolfsburg hat Augsburg bislang die meisten Auswärtspunkte seiner Bundesliga-Historie geholt.