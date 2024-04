Herdelt in Gersthofen feiert 20. Geburtstag

Monika und Stefan Herdelt feiern mit ihrem Fachgeschäft für Gartenmöbel, Grills und mehr im Jahr 2024 20. Geburtstag. Was sie alles bieten erfahren Sie hier!

Ob Balkon, Terrasse oder Garten, draußen ist ein herrlicher Ort zum Entspannen und um der Hektik des Alltags zu entfliehen. Das grüne Wohnzimmer ist ein Ort der Ruhe aber auch ein sozialer und kommunikativer Treffpunkt, etwa bei gemeinsamen Grillfest oder Outdoor-Kochen. Doch wo stattet man sich dafür entsprechend aus? Am besten bei Monika und Stefan Herdelt in der Röntgenstraße 36 in Gersthofen. Und das geht bereits seit 20 Jahren.

Monika Herdelt freut sich auf das Feierwochenende am 13. und 14. April 2024. Foto: Brigitte Fregin

"Das ist doch ein schöner Grund, zu feiern!" sagen Inhaber Stefan Herdelt und seine Frau Monika. Deshalb gab es vor Kurzem schon einmal eine Hausmesse mit Grillvorführungen, Weißwurstfrühstück und Aktionen. Weil es so schön war, und bei den Kundinnen und Kunden großen Anklang fand, haben sich die Herdelts gedacht: "Wir feiern noch einmal". So können sich alle abermals freuen: Am Wochenende, genauer am Samstag, 13. und Sonntag, 14. April 2024, von 10 bis 17 Uhr bietet die Firma Herdelt wieder eine große Hausmesse in dem über 2000 Quadratmeter großen Fachgeschäft und davor.

Eine Menge Attraktionen sind dann geboten: Wer von Profis bekannter Markenhersteller am Grill etwas lernen will kann am Samstag, 13. April 2024, Vertretern von Weber, Monolith und Broil King über die Schulter schauen. Am Sonntag, 14. April, kommen Profis von Big Green Egg, Napoleon und Witt-Pizzaöfen. An beiden Tagen werden leckere Probierhäppchen zubereitet. Ausdrucksstarke Bilder der Künstlerin Ursula Roll aus Kissing, die nicht zuletzt durch ihre kräftigen Farben begeistern, sind zum außerdem weiter, noch bis Mitte April 2024, zum 20. Geburtstag ausgestellt.

Am Sonntag, 14. April 2024, von 10 bis 13 Uhr wird es zünftig beim Weißwurstfrühstück bei Herdelt

Auf ein zünftiges Weißwurstfrühstück bei Herdelt kann man sich am Sonntag, 14. April 2024, freuen. Gemeinsam mit der traditionsreichen Hofmetzgerei Zimmermann aus Gablingen, die nicht zuletzt aus der Sendung "Landfrauenküche" bekannt ist, und Getränke Müller aus Langweid, wird es von 10 bis 13 Uhr veranstaltet. Zum Aktionspreis von 4.50 Euro kann man es sich schmecken lassen, solange der Vorrat reicht.

Schnäppchen und Sonderangebote in allen Abteilungen bei Herdelt.

Doch was wäre ein Geburtstag ohne Geschenke. Zu ihrem erfolgreichen Bestehen seit 20 Jahren drehen die Herdelts jedoch den Spieß um und beschenken die Gäste. Sonderangebote und Schnäppchen erwarten die Kundinnen und Kunden in allen Abteilungen.

Über 2000 Quadratmeter voller toller Gartenmöbel, Strandkörbe, Grills, Outdoor-Küchen und mehr erwarten die Kundinnen und Kunden bei Herdelt in Gersthofen. Foto: Brigitte Fregin

Auf den über 2000 Quadratmetern gibt es bei Herdelt in Gersthofen

über 100 Grillgeräte und Grillsysteme bekannter Marken, wie beispielsweise Monolith, Broil King, Weber, Traeger oder Napoleon, für jeden Geschmack: Holzkohle, Gas oder Elektro

die passenden Grillgewürze, -saucen und -utensilien

Auch leckere Grillgewürze und -Saucen kann man bei Herdelt kaufen. Foto: Brigitte Fregin

mehr als 100 Gartenmöbelgruppen,

Süddeutschlands wohl größte Ausstellung von Strandkörben , nämlich mehr als 60 Stück

wohl größte Ausstellung von , nämlich mehr als 60 Stück Sonnenschirme in unterschiedlichen Größen,

Outdoorküchen in unterschiedlichen Preisklassen,

in unterschiedlichen Preisklassen, Leuchten, Kissen, Decken und vieles mehr.

Auch Grillseminare kann man bei Herdelt besuchen, nach dem Motto: "Eine Prise Theorie, etwas gemeinschaftliche Zubereitung ... ein Genuss!" "Sie sind meist schnell ausgebucht", ist die Erfahrung von Stefan Herdelt. "Neu haben wir da heuer auch ein spezielles Seminar für Fisch und Meeresfrüchte", erklärt der Experte. Termine findet man auf der Homepage von Herdelt unter www.strandkorb-garten.de

Modisches bei den Gartenmöbeln

Die Outdoor-Möbel werden denen im Wohnzimmer immer ähnlicher. Die Polster etwa, zeigen sich trotzdem sie wetterfest sind, in wolliger Optik. Foto: Brigitte Fregin

Ein Trend bei Gartenmöbeln ist: Draußen wird es immer wohnlicher. "Tische, Stühle und Loungemöbel werden denen für den Innenraum immer ähnlicher", ist die Erfahrung von Monika Herdelt. Stoffe sind haptisch und optisch immer wolliger. "Viele glauben daher nicht an die Wetterfestigkeit, doch die ist gegeben", weiß die Expertin. Farblich sind Naturtöne, wie taupe, oliv, grau oder beige gefragt.

Attraktives aus der Grill-Abteilung

Herdelt bietet eine der größten Abteilungen in Bayern für Grillgeräte in allen Preisklassen. Mehr als 100 verschiedene Geräte hat das beliebte Fachgeschäft vor Ort, darunter auch viele mit modernster Technik, etwa welche die komplett über das Handy zu bedienen sind, wenn sie ins WLAN eingebunden sind. So kann man von unterwegs den Gargrad seines Grillguts überwachen.

Großer Beliebtheit erfreuen sich Feuerplatten oder die aus Spanien kommenden Planchas. "Sie eignen sich bestens für die fettarme Zubereitung von Gemüse, Fleisch und Fisch", erläutert Stefan Herdelt. Aber auch anderes, wie Nudeln, lasse sich darauf gut machen. Das Spektrum sei nahezu endlos. Ein großer Vorteil der Planchas sei die simple Reinigung - ganz einfach per Thermoschock-Technik und kaltem Wasser. Immer gefragter sind auch Pizza-Öfen. Zum 20. Geburtstag bietet Herdelt außerdem ein günstiges Jubiläumspaket von einem anderen Geburtstagskind, nämlich von der Firma Big-Green-Egg, die mit ihren besonderen Grillgeräten bereits seit 50 Jahren besteht.

Individuelle Outdoorküchen

Ebenfalls in großer Auswahl, sind Outdoorküchen in den verschiedensten Ausführungen bei Herdelt im Sortiment. Auf Wunsch werden sie auch ganz individuell zusammengestellt und gefertigt, maßgenau. So kann das Koch- und Grillvergnügen draußen beginnen. Der Geschäftsinhaber, seine Frau und sein Team nehmen sich dabei viel Ruhe und Zeit für die individuelle, fachkundige Beratung. Sie gehen auf alle Fragen ein. Dafür besuchen die Herdelts und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig Schulungen.

Strandkörbe standen bei Herdelt am Anfang

Mit über 60 verschiedenen Modellen vor Ort, bietet Herdelt wohl Süddeutschlands größte Strandkorbausstellung. Foto: Brigitte Fregin

Besonders groß ist bei der Firma Herdelt schon immer die Auswahl an Strandkörben. "Wir haben über 60 verschiedene Modelle in unserer Ausstellung. Das ist wohl Süddeutschlands größte Auswahl“, erklärt Stefan Herdelt. Und mit Strandkörben ging es einst los. Einzelne Strandkörbe boten Herdelts erst einmal ganz klein im City Center in Gersthofen bei Augsburg an. Im Jahr 2004 wurde schließlich die GmbH gegründet und ein größeres Fachgeschäft in der Senefelderstraße in Gersthofen bezogen. Der Erfolg ging weiter und das Sortiment wuchs. Seit 2016 ist Herdelt nun in seinem Neubau in den eigenen Räumlichkeiten in der Röntgenstraße 36 in Gersthofen zu finden. Dorthin lohnt sich der weiteste Weg. "Kommen Sie und feiern Sie mit uns!", laden die Herdelts und ihr Team herzlich ein.