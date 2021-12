Zahnarzt mit Herz

Dr. Klaus Burkhardt praktiziert seit über 40 Jahren in Gersthofen. Dank einfühlsamer Behandlung und schmerzfreier Betäubung finden auch Angstpatienten den Weg zu ihm.

Von Jana Korczikowski

Jeder weiß, wie wichtig der regelmäßige Besuch beim Zahnarzt ist. Ob Vorsorgeuntersuchung oder Behandlung, vielen wird jedoch allein beim Gedanken daran schwindelig. Und dann diese fiesen Spritzen zur Betäubung – aua! Das muss nicht sein, dachte sich Dr. Klaus Burkhardt: Der erfahrene Gersthofer Zahnarzt bietet deshalb in seiner Praxis in der Gluckstraße eine schmerzfreie computergesteuerte Betäubung an. „Die sogenannte ,STA‘ (Single Tooth Anesthesia) wird rund um den Zahn aufgebracht und der Patient oder die Patientin merkt überhaupt nichts“, erklärt Dr. Burkhardt. Sämtliche Eingriffe können außerdem mit Lachganalgesie vorgenommen werden.

In seiner Praxis bieten er und Kollegin Dina Ayad die komplette Bandbreite zahnärztlicher Behandlungen, von der professionellen Zahnreinigung und Bleaching über Prophylaxe-Behandlungen bis hin zu Füllungen und Zahnimplantaten. Unterstützt werden die beiden Ärzte dabei von einem siebenköpfigen Team.

Schienen für Schnarchpatienten

Unter Einsatz moderner Technik werden auch Abdrücke erstellt und im Labor Zahnschienen für verschiedene Zwecke angefertigt. Und die müssen nicht zwingend ästhetischer Natur sein: „Gerne helfen wir mit speziellen Schienen etwa Menschen, die unter ihrem Schnarchen leiden.“

Hilfsprojekt in Kenia

Dem Zahnarzt liegen nicht nur seine Patientinnen und Patienten sehr am Herzen, er setzt sich auch als Unterstützer der Hilfsorganisation „DIANO“ (Dental International Aid Networking Organisation) für Waisenkinder in Afrika ein. Vor fast 20 Jahren begann er regelmäßig nach Kenia in einen Ort namens Schanzu, 20 Kilometer nordöstlich von Mombasa, zu reisen, um Einheimische in der Schule „Little Angels School“ kostenfrei zu behandeln. Als er erfährt, dass dort eine weiterführende Schule installiert werden soll, die laut Vorgabe der Regierung befestigte Räume zur Verfügung stellen muss, entschied er zu helfen. Und so wird nun eine „Bretterbodenschule“ zu einem richtigen Gebäude aus Zement und Stein umgebaut. „Anfangs legte ich beim Bau der Schule selbst mit Hand an, vor allem aber unterstütze ich mit Spendengeldern. Ich stehe in regelmäßigem Kontakt mit den Verantwortlichen vor Ort – seit Ausbruch der Pandemie über Whatsapp oder Skype“, erzählt Dr. Burkhardt.

Bildung für bessere Chancen im Berufsleben

65 Prozent der erforderlichen Summe wurden schon durch eigenes Geld sowie Spenden von Patientinnen und Patienten erreicht. Bereits 280 Schülerinnen und Schüler können aktuell in der Schule unterrichtet werden. Der Abschluss dieses Projekts ist dem Zahnarzt eine Herzensangelegenheit: „Bildung bedeutet einfach bessere Chancen für das spätere Berufsleben dieser Kinder.“