Glänzende Weihnachtszeit in der Gärtnerei Dorner in Welden

Handgefertigte Adventskränze, Weihnachtssträuße und Christbäume gibt es bei der Gärtnerei Dorner in Welden.

„ Advent, Advent, ein Lichtlein brennt“ heißt es bald wieder, denn die Weihnachtszeit steht bereits vor der Tür und damit auch die Adventsausstellungen im Augsburger Land. Wie könnte man sich also besser in Stimmung versetzen als mit einem individuell gefertigten Adventskranz von der Gärtnerei Dorner. Von Weihnachtssträußen über kunstvolle Gestecke bis zu Hängekränzen ist hier alles geboten. Neben einer breiten Auswahl fertiger Werkstücke passen die Floristinnen und Floristen die Gestecke auch individuell nach Kundenwunsch an. So ist sichergestellt, dass der Adventskranz perfekt zum individuellen Stil passt.

Gärtnerei Dorner in Welden: Christbäume und Blumenarrangements

Noch bis Heilig Abend werden frische Blumenarrangements produziert – perfekt für ein Last-minute-Geschenk. Ab Dezember gibt es in der Gärtnerei auch wieder Christbäume zu kaufen. Diese stammen von regionalen Händlern und verwandeln jedes Wohnzimmer in ein Winterwunderland.

Adresse und Öffnungszeiten der Gärtnerei Dorner

Öffnungszeiten ab Freitag, 18. November 2022: Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr, Samstag: 8 bis 14 Uhr

Adresse: Uzstraße 14 a, 86465 Welden

Telefon: (08293) 96130

E-Mail: info@gaertnerei-dorner.de

