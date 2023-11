"Grüne" Versprechen

Lebensmittel: Klima-Werbung lässt sich nur schwer überprüfen

Was ist von Klimaschutzversprechen auf Lebensmittelverpackungen zu halten? Häufig nicht so viel, wie der Marktcheck der Verbraucherzentralen zeigt. Aber was tun?

