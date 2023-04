Erste Infos zum Augsburger Plärrer im Herbst 2023

Der Augsburger Herbstplärrer findet vom 25. August 2023 bis 10. September 2023 auf dem Plärrergelände statt. Mehr zu Öffnungszeiten, Programm & Co.

Der Augsburger Plärrer ist mit bis zu 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher Schwabens größtes Volksfest. Dazu verwandeln Schaustellerinnen und Schausteller den Volksfestplatz zweimal im Jahr in einen Vergnügungspark. Innerhalb von zwei Wochen ist der Plärrer auf dem Kleinen Exerzierplatz aufgebaut.

Der Osterplärrer 2023 war trotz des schlechten Wetters ein Erfolg: Beim Anstich durch Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber gab es keine Scherben und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder überraschte mit seinem Besuch. Die Festzelte mussten mehrere Male gesperrt werden. Schwabens größtes Volksfest machte seinem Titel alle Ehre. Grund dafür waren mit Kinder- und Familientag, Maskottchen-Parade, Movie Day, Seniorennachmittag und Feuerwerk sicherlich auch die Programmpunkte.

Nächstes Volksfest in Augsburg: der Herbstplärrer 2023

Der Osterplärrer ist noch nicht einmal vorbei und Plärrerfans fragen schon nach dem nächsten Termin. Wir beantworten häufige Fragen:

Wann ist der nächste Augsburger Plärrer? Auf den Osterplärrer folgt Ende August der Herbstplärrer. Schließlich gehören zu Schwabens größtem Volksfest zwei Veranstaltungen.

Wann beginnt der Herbstplärrer 2023? Der Augsburger Herbstplärrer startet am Freitag, 25. August 2023. Mittags öffnet der Volksfestplatz mit den Fahrgeschäften, Buden und Bierzelten. Abends eröffnet Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber traditionellerweise die Veranstaltung mit dem offiziellen Bieranstich im Festzelt.

Wie lange geht der Plärrer in Augsburg? Der Augsburger Herbstplärrer geht bis Sonntag, 10. September 2023. Damit dauert er 17 Tage.

Für den Herbstplärrer 2023 im Bierzelt reservieren

Die Bierzelte des Augsburger Plärrers sind seit Jahrzehnten dieselben:

das Binswanger Zelt

das Schaller Zelt

Zum Osterplärrer 2023 hat mit Thomas Kempter und Monika Hatzelmann eine neue Generation das Binswanger Zelt übernommen. Sie sind schon seit Jahren in dem Familienbetrieb aktiv und wissen deshalb, dass man für die Volksfeste in Augsburg frühzeitig einen Tisch reservieren sollte. Besonders die Freitage und Samstage des Plärrers sind begehrt.

Wer keinen Tisch bekommt, kann trotzdem in dem Bierzelt vorbeischauen. Wie Kempter zum Osterplärrer verraten hat, werden nur 70 Prozent der Plätze vorab vergeben. Der Rest wird für spontane Besucherinnen und Besucher freigehalten. Wer auf Nummer sicher gehen und einen Tisch für den Herbstplärrer 2023 reservieren möchte, kann das auf der Homepage des Binswanger Zelts tun.

Auch im gab es zum Osterplärrer 2023 Neuerungen – und zwar hat Festwirtin Tina Held die Reservierungsbedingungen aktualisiert. Wer einen Tisch möchte, braucht ein Kundenkonto. Außerdem fällt für die Freitage und Samstage eine Vorab-Gebühr an. Im Schaller Treff und in einigen Boxen ist ein Mindestverzehr von 200 Euro pro Tisch in Form eines Vouchers nötig. Diesen können Besucherinnen und Besucher sowohl für Speisen als auch für Getränke einlösen.

Zum Osterplärrer 2023 waren in Augsburg mit dem „Take off“ und der Achterbahn „High Explosive“ zwei neue Fahrgeschäfte zu Gast. Doch auch bekannte Attraktionen wie Riesenrad, Leopardenspur und Break Dance kamen neben dem Binswanger und dem Schaller Zelt zum Plärrer. Foto: Julia Paul

Das Programm zum Augsburger Herbstplärrer 2023

Die Programmpunkte des Plärrers wiederholen sich: So findet mittwochs traditionellerweise ein Kindertag mit Familiennachmittag und ermäßigten Preisen statt, freitags erleuchtet ein Feuerwerk das Plärrergelände. Außerdem hat die Stadt Augsburg in der Vergangenheit zum Seniorennachmittag in eines der Festzelte eingeladen. Details zum Programm des Herbstplärrers 2023 sind noch nicht bekannt.

Doch eines steht schon fest: Es geht hoch hinaus. Die Geschwister Weisheit kommen nämlich mit Europas größter Hochseilshow nach Augsburg. Neben Handständen, lebender Fahne und einer Vier-Personen-Pyramide gibt es Wheelies mit Motorrädern in bis zu 40 Metern Höhe. Diese finden über den Köpfen der Besucherinnen und Besucher statt und sind vom ganzen Plärrergelände aus sichtbar. Aktuell werden noch Sponsoren gesucht.

Eröffnung des Volksfestes in Augsburg mit dem Plärrerumzug

Ein weiteres Highlight ist der Plärrerumzug. Zum Herbstplärrer 2022 hat er nach zweijähriger Corona-Pause wieder stattgefunden – und war mit etwa 1800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein voller Erfolg. Diese Tradition soll zum Herbstplärrer 2023 fortgeführt werden: Am Samstag, 26. August 2023, mit lokaler und politischer Prominenz, Sport-, Musik-, Kultur-, Faschingsvereine, Freiwilligen Feuerwehren, regionalen Brauereien & Co. Unter ihnen wird auch das Plärrergirl 2023 sein. Zum Herbstplärrer wird dann auch das Pendant, also der Tracht-Kerl, gewählt.

Öffnungszeiten zum Herbstplärrer 2023

Die Öffnungszeiten des Herbstplärrers wurden noch nicht bekannt gegeben. Allerdings hat das Binswanger Zelt online schon verkündet, dass es unter der Woche ab 12 Uhr und samstags sowie sonntags ab 10 Uhr geöffnet hat. Der Ausschank endet am Freitag und Samstag um 23.30 Uhr, an den anderen Tagen bereits eine halbe Stunde früher.

Parken rund um das Plärrergelände in Augsburg

Wer mit dem Auto zum Augsburger Plärrer anreist, findet in der Regel kostenlose Parkplätze auf dem städtischen Parkplatz hinter dem Arbeitsamt – allerdings nur unter der Woche von 18 bis 1 Uhr sowie am Wochenende ganztägig. Gebührenpflichtige Parkplätze finden sich auf dem Grundstück zwischen Holzbach-, Bad- und Schwimmschulstraße.

Wegen der begrenzten Parkmöglichkeiten empfiehlt das Marktamt der Stadt Augsburg Besucherinnen und Besuchern auch, für ihre Anreise zum Plärrergelände öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Die Straßenbahnlinie 4 Augsburg-Nord/Hauptbahnhof über den Königsplatz hält direkt vor dem Haupteingang der Langenmantelstraße an der Haltestelle "Plärrer".