Ernst Willimowski: Die schlesische Torfabrik

1175 Treffer soll Ernst Willimowski in seiner Karriere erzielt haben. Drei davon machte er für den BC Augsburg, Vorgängerverein des FCA. Warum nicht mehr?

Ernst Willimowski wurde als die schlesische Torfabrik bezeichnet, als Wunderstürmer. Fritz Walter sagte einmal über ihn: „Er erzielte mehr Tore, als er Chancen hatte.“ 1175 Treffer sollen es im Laufe seiner Karriere gewesen sein.

Er lief für die polnische und die deutsche Nationalmannschaft auf und erzielte als erster Spieler vier Tore in einer WM-Partie, 1938 war das. Der Gegner der Polen hieß Brasilien, das Spiel gewannen die Südamerikaner nach Verlängerung mit 6:5.

Ernst Willimowski: Ein ganz außergewöhnlicher Stürmer

Am linken Fuß hatte Willimowski einen zusätzlichen sechsten Zehen. Nach der WM-Partie wurde abends mit den Gegnern in einem Lokal gefeiert – mit seinen beiden Füßen konnte er das Ergebnis präsentieren. In der Nacht soll er drei Verträge unterschrieben haben, kehrte aber dann nach Polen zurück. Kurz und knapp: Ernst Willimowski ist einer der außergewöhnlichsten Spieler, die die Fußballgeschichte je hervorgebracht hat.

Der 1916 in Kattowitz geborene Stürmer erzielte in 21 Partien für Polen 22 Treffer, nach dem Einmarsch der Deutschen am 1. September 1939 erhielt er die deutsche Staatsbürgerschaft und traf in acht Länderspielen 13-mal. Trainer Sepp Herberger soll ihn öfters ermahnt haben: „Vor dem Spiel keine Liebe, kein Alkohol.“

Auf- und absteits des Platzes war Ernst Willimowski ein Draufgänger

Für die Oberliga-Saison 1948/49 unterschrieb Willimowski einen Vertrag beim BC Augsburg. Das Gastspiel währte jedoch nur kurz. Der Grund ist im Buch „75 Jahre FC Augsburg“ nachzulesen: „Er machte nicht nur Jagd auf Tore, sondern auch auf die Augsburgerinnen. Dem mit einem Fernrohr bewaffneten Pfarrer im benachbarten St. Martin und etlichen anderen Kirchgängern gefiel es gar nicht, was der Draufgänger da auf dem BCA-Nebenfeld trieb.“ Sechsmal wurde er eingesetzt, drei Tore konnte er erzielen.