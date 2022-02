FC Augsburg: 11 Trikots aus 111 Jahren

Die Vorstellung des neuen FCA-Trikots ist für die meisten Fans ein Pflichttermin. Wir zeigen Schmuckstücke aus der Vergangenheit des FC Augsburg.

Jahr für Jahr fiebern zahllose Anhänger der Vorstellung der neuen Dienstkleidung der FCA-Profis entgegen. Meist bekamen sie in den vergangenen Spielzeiten ein weißes Heimtrikot vorgestellt. Das war nicht immer so. Wir stellen elf FCA-Trikots aus dem vergangenen halben Jahrhundert vor.

Spielzeit 1969/70

Ausstatter: Palme

Sponsor: -

Mit rot-grün-längs-gestrieften Trikots ging der FC Augsburg 1969 in seine erste Spielzeit. Der Fusionsverein war als Favorit in die Bayernliga-Saison gestartet, doch trotz der Torjäger Kurt Haseneder (19 Treffer) und Roland Stegmayer (16) reichte es nur zum vierten Platz.

Spielzeit 1973/74

Ausstatter: Erima

Sponsor: -

Das weiße Heimtrikot der Saison 1973/74 mit dem rot-grünen Längsstreifen ist ein Klassiker, der in den vergangenen Jahren mehrfach wiederaufgelegt wurde. Auch nicht ohne ist das Jersey, in dem die Mannschaft auswärts antrat. Am Ende der Spielzeit standen die Meisterschaft in der Regionalliga und das knappe Scheitern in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga.

Spielzeit 1982/83

Ausstatter: Puma

Sponsor: Frucade

Als erster Sponsor warb die Supermarktkette Südmarkt ab 1974 auf den FCA-Trikots. Ihr folgte 1978 die Limonadenmarke Frucade. Das Engagement dauerte bis 1986. Das Trikot stammt aus der Zweitliga-Spielzeit 1982/83. Aufgrund des schlechteren Torverhältnisses landete der FCA auf dem 17. von 20 Plätzen und musste absteigen.

Spielzeit 1989/90

Ausstatter: Puma

Sponsor: Harlekin

Überraschende Sterne und ein ungewohntes Logo zeigen sich auf diesem Trikot, in dem Ende der 1980er-Jahre die Augsburger Spieler aufliefen. Sponsor und Mäzen war damals Peter Eiba, Besitzer etlicher Spielhallen unter dem Namen "Harlekin". Die Bayernliga-Spielzeit endete hinter Schweinfurt und den Löwen auf dem dritten Platz.

Spielzeit 1993/94

Ausstatter: Erbacher

Sponsor: grund+wert

Verwirrendes Design, verwirrende Farben: In diesem modischen Albtraum aus dem Hause Erbacher gelang dem FCA 1994 mit dem jungen Trainer Armin Veh die Meisterschaft in der Bayernliga. Für den Aufstieg in die 2. Liga reichte es damals nicht, in der Aufstiegsrunde belegte die Mannschaft den letzten Platz.

Spielzeit 1999/00

Ausstatter: Nike

Sponsor: Infomatec

In diesem Nike-Trikot und mit dem Sponsor Infomatec startete der FCA in der Regionalliga Süd 1999/2000 in die Saison - und das furios. Nach vier Siegen zum Auftakt träumte mancher schon von der 2. Liga. Am Ende reichte es aber nur für Platz 8. Doch für die folgende Spielzeit erhielt der FCA keine Lizenz und musste in der Bayernliga neu anfangen.

Spielzeit 2001/02

Ausstatter: Prosport

Sponsor: Hasen-Bräu

Als "The Boys in Red" wurde die Mannschaft in der Bayernliga besungen. Die Spielzeit 2001/02 dominierte die FCA-Mannschaft in den roten Trikots des Herstellers Prosport. Nach 36 Spieltagen standen zwölf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten und der Aufstieg in die drittklassige Regionalliga fest.

Spielzeit 2006/07

Ausstatter: Hummel

Sponsor: Jack Wolfskin

Retroschick: Die Rückkehr in die 2. Bundesliga beging der FCA in Kleidung des dänischen Herstellers Hummel. Das Design erinnerte an die Trikots der Saison 1973/74, als der Klub beinahe in die Bundesliga aufgestiegen wäre. Die Saison 2006/07 beendete die Mannschaft auf einem respektablen siebten Platz.

Spielzeit 2009/10

Ausstatter: Do You Football

Sponsor: SC24.com

Hersteller Do You Football stattete in der Spielzeit 2009/10 interessante Vereine wie Union Berlin oder den FC St. Pauli aus - und den FC Augsburg. In den Trikots mit der großformatigen Zirbelnuss stieß der FCA bis ins Halbfinale des DFB-Pokals vor. Es war der bisher größte Erfolg in diesem Wettbewerb.

Spielzeit 2011/12

Ausstatter: Jako

Sponsor: AL-KO

In der 49. Saison erlebte die Bundesliga etwas Neues: Als 51. Mannschaft mischte der FC Augsburg erstmals in der höchsten Spielklasse mit. Anlass genug, mal wieder auf das Design aus den 1970er-Jahren zurückzugreifen. Mittlerweile sind die Fuggerstädter auf Rang 28 der Ewigen Tabelle im Oberhaus notiert.

Spielzeit 2015/16

Ausstatter: Nike

Sponsor: WWK

Foto: Elena Winterhalter

Ein Moment für die Geschichtsbücher: Im schwarzen Ausweichdress trat der FCA am 17. September 2015 bei Athletic Bilbao zu seinem ersten Europa-League-Spiel an. In der 15. Minute erzielte Halil Altintop den ersten internationalen Pflichtspieltreffer des FCA.