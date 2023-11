Stadtbergen: Neubau in der Kita St. Oswald wurde eingeweiht

Das Warten hat ein Ende: Kürzlich konnte der Neubau für zwei Hortgruppen an der Kindertagesstätte St. Oswald in Stadtbergen eingeweiht werden.

Mit einem großen Kinderfest wurde am 20. Oktober 2023 der Neubau für zwei Hortgruppen an der Kindertagesstätte St. Oswald in Stadtbergen eingeweiht. Nach Abbrucharbeiten im Pfarrhaus begannen im April 2022 die Rohbauarbeiten. Noch während des Baus wurde die vierte Hortgruppe eröffnet, die zunächst im Pfarrsaal untergekommen ist.

Nun können alle Kinder quasi unter einem Dach – dem der Kindertagesstätte St. Oswald – betreut werden. Insgesamt 106 Hortplätze sind es an der Zahl, neun davon inklusiv. Für den Hort sind zehn pädagogische Fach- und Ergänzungskräfte sowie zwei Auszubildende zum Erzieher/zur Erzieherin und ein Dualer Student verantwortlich.

So sieht es im Neubau in Stadtbergen aus

In lichtdurchfluteten Räumen können die Eulen und Füchse konzentriert an ihren Hausaufgaben arbeiten. Foto: Kita St. Oswad

Im Neubau sind die beiden Hortgruppen Füchse und Eulen untergebracht. Ihnen steht im Erdgeschoss ein Gruppen- und Nebenraum, ein Mehrzweckraum für das Mittagessen und Bewegungsmöglichkeit, die Küche und ein Büro zur Verfügung. Im Obergeschoss befindet sich ein weiterer Gruppen- und Nebenraum, ein Werk- und ein Therapieraum.

Im Hort findet die Hausaufgabenbetreuung statt, außerdem sorgen die Fachkräfte für attraktive Angebote zur Freizeitgestaltung. Auch ein Ferienprogramm gibt es. (pm/mel)

