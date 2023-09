Königsbrunn

ANZEIGE

Weinfest Königsbrunn 2023: Programm & Öffnungszeiten

Das Königsbrunner Weinfest lädt am Freitag, 15. September, wieder auf den Platz vor dem Rathaus ein. Neben edlen Tropfen ist auch kulinarisch einiges geboten.

Das Weinfest in Königsbrunn findet am Freitag, 15. September 2023, in der Brunnenstadt statt. Neben edlen Tropfen gibt es etliche kulinarische Highlights.

Von pm Artikel anhören Shape