Das ist aus dem Zeltplatz Rücklenmühle geworden

Der Landkreis Augsburg und der Kreisjugendring haben das Jugendfreizeitgelände in Zusmarshausen in der Nähe von Augsburg generalsaniert.

An Zusam und Fehlbach in Zusmarshausen, nahe Augsburg, ist eine neue Anlage entstanden, die sich perfekt für Veranstaltungen der Jugendarbeit eignet: Naturnahe Gebäude auf einem Gelände, das einer waldartig umschlossenen Insel mit zwei Bachläufen gleicht. Jugendgruppen, Vereine, Verbände und Schulklassen finden hier, auf dem Jugendfreizeitgelände Rücklenmühle in Gabelbach, die idealen Voraussetzungen für ihre Bildungs-, Freizeit- und Erholungsmaßnahmen. Sie haben nicht nur Gelegenheit, Natur und Gemeinschaft zu erleben, sondern Erinnerungen zu schaffen und Raum zur Persönlichkeitsentwicklung zu finden.

Landkreis Augsburg und Kreisjugendring Augsburg-Land: Gemeinsames Projekt

Das Bestandsgebäude wurde saniert und durch einen weiteren Aufenthaltsbereich mit Küchen sowie Sanitäreinheiten erweitert. Dazu kommen:

Neubau eines Selbstversorgerhauses

Neubau einer Zelthausgruppe

Neugestaltung der gesamten Freifläche

Vor Ort ist alles, was man so braucht. Für heiße Tage gibt es eine Badestelle, die – ebenso wie das ganze Gelände – barrierefrei gestaltet ist.

Das generalsanierte Jugendfreizeitgelände in Zusmarshausen kann sich sehen lassen. Foto: Julia Pietsch

Träger des Projekts ist der Landkreis Augsburg, betrieben wird das Jugendfreizeitgelände vom Kreisjugendring Augsburg-Land. Die neu entstandene Einrichtung bietet nun Platz für die Naturerlebnisse und das gemeinsame Freizeitprogramm dreier Gruppen gleichzeitig.

Selbstversorgerhaus und Platz zum Zelten in Gabelbach

Das Selbstversorgerhaus „Zusamaue“ kann 35 Personen beherbergen. Es bietet acht Vierbettzimmer, jeweils mit Dusche und WC im Obergeschoss, einen Aufzug, zwei Zimmer mit rollstuhlgerechtem Bad, einen Betreuer-, einen Aufenthaltsraum und eine Küche im Erdgeschoss. Das Gebäude ist ganzjährig nutzbar – auch für Schulklassen. Es ist von Grünflächen umgeben, auch eine Feuerstelle gehört dazu.

Gruppen, Vereine und Schulklassen finden in Gabelbach in der Nähe von Augsburg Raum für ihre Events. Foto: Julia Pietsch

Auf dem Zeltplatz ist Platz für etwa 40 Personen mit selbst mitgebrachten Zelten. Er verfügt mit der „Alten Mühle“ über ein eigenes Gebäude mit Küche, Aufenthaltsraum mit Kaminofen und Sanitärräumen sowie eine Feuerstelle.

Zeltplatz in Zusmarshausen, in der Nähe von Augsburg

Ab Herbst 2022 wird es neun weitere feste Zelthäuschen in Holzbauweise geben. Jedes wird mit vier Schlafplätzen ausgestattet. Zusätzlich wird mit einem barrierefreien Zelthäuschen Platz für 34 Personen sein. Auch zu diesem Bereich gehört mit dem Haus „Fehlbach“ ein eigenes Gebäude mit Küche, Aufenthalts- und Sanitärräumen sowie einer Feuerstelle.

Einweihung und Tag der offenen Tür 2022

Neugierig auf das Jugendfreizeitgelände Rücklenmühle? Dann gibt es gute Nachrichten: Der Landkreis Augsburg und der Kreisjugendring Augsburg-Land laden zur Einweihung mit Tag der offenen Tür ein. Dieser findet im Rahmen der „Feier des Jahres“ am Samstag, 23. Juli 2022, ab 14 Uhr statt.

Doch gefeiert wird nicht nur die erfolgreich abgeschlossene Generalsanierung. Auch die beiden Veranstalter haben Anlass dazu, wird der Landkreis heuer 50, der Kreisjugendring Augsburg-Land 75 Jahre alt.

Neubau und sanierte Bestandsgebäude der Rücklenmühle werden jetzt eingeweiht. Foto: Julia Pietsch

Aus diesem Grund gibt es ein umfangreiches Bühnen- und Rahmenprogramm für alle Altersklassen – unter anderem mit Musik- und Tanzdarbietungen. Für die jüngeren Besucherinnen und Besucher sind eine Hüpfburg, Kinderschminken, Bogenschießen und ein Märchenzelt vor Ort. Natürlich können Interessierte auch die Häuser und das Gelände der Rücklenmühle besichtigen. Am Abend klingt das Fest bei einer Party mit der Band „Freinacht“ aus Zusmarshausen, Lagerfeuer und Stockbrot aus.

Mehr zu dem Event gibt es beim Kreisjugendring Augsburg-Land.

(mit pm)