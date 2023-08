Das Marktfest in Welden ist ein Fest für die ganze Familie

Am Sonntag, 13. August 2023, findet in Welden das traditionelle Marktfest statt. Bereits am Freitagabend öffnet der Harmonische Biergarten mit Blasmusik und anschließender Rocknacht.

Kramermarkt, Badeentenrennen und Weldenbähnle – am Sonntag, 13. August, findet in Welden das Marktfest statt. „Hier ist für jeden etwas geboten“, erklärt Marcus Stempfle, der Vorsitzende des Heimatvereins.

So beginnt ab etwa 10 Uhr der Kramermarkt im Ortszentrum. Im Bereich der Schule findet ein Handwerkermarkt statt. Hier verkaufen Händler aus nah und fern allerlei Waren. Darunter Bekleidung, Spielsachen und Handwerkskunst. Der Markt endet um 16 Uhr.

Sonderaktion auf dem Marktfest Welden: Hufschmied und Pferdekutsche

Der Heimatverein Welden hat in diesem Jahr auch wieder eine besondere Aktion geplant: Auf dem Festplatz dreht sich heuer alles um das Thema Pferd. Es gibt eine Pferdekutsche und ein Westernreiter ist vor Ort. Eine Expertin informiert über das Thema Natural Horsemanship, bei dem die artgerechte Pferdehaltung und der faire Umgang mit dem Herdentier im Vordergrund stehen. Die Aufmerksamkeit, das Vertrauen und der Respekt im Umgang mit dem Tier spielen dabei eine zentrale Rolle. Darüber hinaus gibt ein Hufschmied eine Vorführung.

Doch das Marktfest in Welden hat noch mehr zu bieten: Bei der Musikvereinigung am Markttreff können sich Besucherinnen und Besucher verköstigen lassen. Die Wasserwacht betreibt wie im Vorjahr einen Eisstand. Außerdem gibt es kleine Fahrzeuge, mit denen die Kinder fahren können. Der Gartenbauverein hat in der Ganghoferstraße einen Stand. Und auch der Schützenverein ist wieder beim Marktfest dabei. Des Weiteren gibt es eine Taekwondo-Vorführung im Bereich der Schule. In deren Aula hat der Heimatverein Welden alte Klassenfotos ausgestellt. Bei der Schule betreibt der örtliche Jugendtreff außerdem eine alkoholfreie Cocktailbar. Dazu haben die Jugendlichen selbst Tische aus alten Kabeltrommeln gebaut. Besucherinnen und Besucher können hier in der Chillout Area entspannen oder alles über die den Jugendtreff und sein Programm erfahren.

Fester Bestandteil des Marktfestes ist das Weldenbähnle, das wieder seine Runden durch die Straßen dreht. Das traditionelle Badeentenrennen findet ebenfalls wieder statt: Auf der Laugnabrücke werden die Enten ins Wasser gelassen. Gespannt können die Gäste verfolgen, welche Ente es zuerst ins Ziel schafft.

„Mit dem Kramermarkt, dem Handwerkermarkt, unseren Sonderaktionen und der Bewirtung durch die Vereine ist auf unserem Dorffest für die ganze Familie etwas geboten. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher“, erklärt Stempfle.

Beim Haus der Vereine findet der Harmonische Biergarten statt. Es gibt ein musikalisches Rahmenprogramm, das überwiegend aus traditioneller Blasmusik besteht. Foto: Michael Kalb

Harmonischer Biergarten in Welden

Wer schon früher in Feststimmung kommen möchte, kann den harmonischen Biergarten am Haus der Vereine in der Ganghoferstraße in Welden besuchen. Der Biergarten öffnet am Freitag, 11. August 2023, und Samstag, 12. August 2023, ab 18 Uhr. Am Sonntag, 13. August 2023, ist er ab 10 Uhr geöffnet.

Jeweils eine Stunde nach der Öffnung des Biergartens beginnt ein musikalisches Rahmenprogramm. Es wird überwiegend traditionelle Blasmusik gespielt. Am Freitagabend folgt nach der traditionellen Eröffnung eine Rocknacht mit der Band NoRules. Während des Marktfestes spielt die Musik im Harmonischen Biergarten fast um die Uhr.

Hier eine Übersicht des Programms:

Freitag, 11. August 2023:

18 Uhr: Biergarteneröffnung

19 Uhr: Unterhaltung mit dem Blasorchester der Harmoniemusik Welden

21 Uhr: Rock- und Partynacht mit den NoRules

Samstag, 12. August 2023:

18 Uhr: Biergarteneröffnung

19 Uhr: gemütliche Biergartenstimmung mit den Schallermusikanten

Sonntag, 13. August 2023: