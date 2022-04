Marktsonntag

Der Königsmarkt in Königsbrunn findet wieder statt

Am Sonntag, 24. April 2022, findet der Königsmarkt in Königsbrunn wieder statt. Was dort geboten ist und welche Änderung es in diesem Jahr gibt.

Von Katinka Bruckmeier