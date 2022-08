Thierhaupter Schützenverein richtet Festwoche 2022 aus

Endlich Festwoche in Thierhaupten! Vom 10. bis 15. August 2022 findet das Volksfest statt. Diesmal richtet es der Schützenverein Edelweiß aus. Was geplant ist...

Jedes Jahr wird die Festwoche in Thierhaupten von einem anderen Verein ausgerichtet. Im Jahr 2022 ist der Schützenverein Edelweiß Thierhaupten 1922 e. V. Ausrichter. Er feiert mit der Festwoche gleichzeitig seinen 100. Vereinsgeburtstag. Das Motto der Schützen ist: „Alles soll wieder so werden, wie die Fans der Festwoche in Thierhaupten ihr „Fescht“ in Erinnerung haben“, sagt Schützenmeister Christian Milde, der dem Jubiläumsverein vorsteht.

Milde weiß, dass Jung und Alt aus nah und fern auf das bekannte Volksfest in Thierhaupten förmlich brennen und endlich wieder genussreiche Tage im Festzelt und im weitläufigen Außenbereich feiern möchten.

Das Programm für die Thierhaupter Festwoche 2022

Und so haben sich Milde und sein rühriger Festausschuss seit Beginn des Jahres kaum eine freie Minute gegönnt, um alles perfekt zu planen und zu organisieren. Milde weiß, dass er sich dabei auf ein starkes Team verlassen konnte und brennt selbst förmlich auf den Startschuss.

Dieser fällt am 10. August 2022, wenn um 18 Uhr am Marktplatz in Thierhaupten die ersten Böllerschützen ihre Salutschüsse abgeben und die Original D‘Lechtaler Musikanten zum Standkonzert aufspielen werden. Um 19.30 wird der Thierhaupter Bürgermeister und Schirmherr Anton Brugger im Zelt den Fassanstich vornehmen.

Festwoche in Thierhaupten: Stimmung garantiert

An sechs bunten Festtagen erwartet die Gäste beim Volksfest in Thierhaupten ein vielfältiges Programm, wobei mit den Showbands „Rotzlöffl“, „Allgäu Power“ und „Frontal“ wahre Hochkaräter bester Bierzeltstimmung ihr Kommen angekündigt haben. An drei Abenden spielt die Festzeltkapelle „D‘Lechtaler Musikanten vom heimischen Musikverein auf.

Zu den Höhepunkten der Festwoche zählt am Festsonntag, 14. August 2022, ein großer Schützenumzug, der sich ab 13.30 Uhr durch die Straßen der Marktgemeinde schlängeln wird.

Böllerschützentreffen in Thierhaupten

Am Abschlusstag findet um 14 Uhr die siebte Auflage des Bayerisch-Schwäbischen Böllerschützentreffen statt. Hier haben 300 Aktive ihr Kommen angemeldet und werden durch verschiedene Salutschuss-Folgen deutlich hörbar machen, dass die Edelweiß-Schützen Thierhaupten 2022 voller Freude ihren 100. Vereinsgeburtstag feiern konnten.