Green Wedding: Nachhaltig heiraten liegt im Trend

Die Hochzeit, der schönste Tag im Leben, soll einfach ganz besonders werden. Immer mehr Brautpaare möchten auch den Nachhaltigkeitsgedanken nicht vergessen. Doch bei welchen Punkten kann man überhaupt auf „Green Wedding“ setzten?

Nachhaltig heiraten: Das kann man beachten:

Location:

Bereits bei der Auswahl des Ortes, an dem die Hochzeit stattfindet, können Brautpaare auf die Umwelt achten. Kurze Anfahrtswege, eine gute Zugverbindung, aber auch die Energieversorgung sind wichtige Punkte, die CO2 einsparen können. Auch kann man sich einen Ort für alles suchen: Hotel, Kirche und die Feier – alles findet in nächster Nähe statt, um unnötige Wege zu vermeiden.

Outfit & Ringe

Die Ringe sind das Symbol für die Ehe – und auch hier kann man auf einiges achten, um dem Nachhaltigkeitsgedanken gerecht zu werden. Zum Beispiel kann die Juwelierin oder der Juwelier Auskunft geben, ob der Schmuck in Deutschland hergestellt wird und wie nachhaltig die Produktion ist.

Eine weitere Idee wäre, die Ringe aus altem Familiengold oder Recyclinggold herstellen zu lassen. Neben der Wiederverwertung trägt man so auch einen Teil der Familiengeschichte immer bei sich. Gleiches gilt im Übrigen auch für die Kleidung. Naturfaser, fair gehandelt oder Biomaterialien? Alles ist möglich. So auch Second-Hand, wie Andrea Köstinger von Einzelstück aus Augsburg im Interview erzählt.

Essen & Getränke

Saisonale Zutaten, regionale Hersteller, ein vegetarisches oder veganes Menü? Viele Restaurants oder Caterer haben den Trend zur Nachhaltigkeit erkannt. Sie beraten Brautpaare bei ihrem Menü, das durchaus auch nachhaltig sein kann. Tipp: Oft bleiben beim Fest viele Speisen übrig, wie wäre es mit Lunch-Boxen für die Heimfahrt?

Floristik & Deko

Sowohl bei Einladungskarten als auch bei der Tischdeko kann man auf Naturmaterialien setzten. Steine, Holz, Graspapier und vieles mehr entspricht dem Nachhaltigkeitsgedanken. Wie man auch die Blumendeko recyceln kann oder mit dieser noch ein anderes Brautpaar glücklich machen kann, erklärt Alexandra Endres von Second Flowers aus Adelsried.

Natürlich gibt es noch vieles mehr, was man in die Hochzeit einbauen kann. Wichtig ist, dass man sich mit den Entscheidungen am Ende wohlfühlt.