Neue Gebührenordnung

Besuch beim Tierarzt wird teurer - was tun?

Bevor die neue Gebührenordnung für Tierärzte am 22. November in Kraft tritt, denkt so mancher über eine Tierkrankenversicherung nach.

Wer mit Hund, Katze und Co. ab 22. November zum Tierpraxis muss, muss tiefer in den Geldbeutel greifen. Denn dann tritt die neue Gebührenordnung in Kraft.

Von Claudia Wittke-Gaida