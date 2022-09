Umzug, verkaufsoffener und Marktsonntag in Oberhausen

Nach zweijähriger Pause veranstaltet die ARGE Oberhausen 2022 wieder den Marktsonntag in Oberhausen. Neben einem Umzug durch die Ulmer Straße haben auch Geschäfte geöffnet.

Zum 30. mal hätte 2020 der Marktsonntag in Oberhausen stattgefunden. Hätte, denn tatsächlich fiel die beliebte Veranstaltung wie so viele andere auch den Coronabeschränkungen zum Opfer. Und auch 2021 war der Bummel auf dem Oberhausener Teil der Ulmer Straße wegen Corona nicht möglich.

Nach Corona: Oberhauser Marktsonntag findet 2022 statt!

Doch in diesem Jahr klappt es endlich: Am Sonntag, 4. September 2022, laden die Veranstalter, die ARGE (Arbeitsgemeinschaft-Oberhausen) und die Werbegemeinschaft Oberhausen (WO) nun zum Marktsonntag ein, der immer begleitend zum Herbstplärrer stattfindet.

Ab 11 Uhr kann entlang der Ulmer Straße zwischen der Wertachbrücke und dem Oberhauser Bahnhof gebummelt werden. Der Straßenabschnitt wird für den Autoverkehr gesperrt, die Umleitungen sind beschildert, die Straßenbahn fährt jedoch. Statt Autos werden die Parkbuchten mit den verschiedensten Ständen belegt sein.

Das ist in der Ulmer Straße in Oberhausen geboten

Insgesamt 40 Händler, Parteien oder Organisationen und auch die ARGE selbst sind hier mit einem breiten Warenangebot oder vielen Informationen für die Besucherinnen und Besucher da. So präsentieren die American Car Friends Augsburg amerikanische Oldtimer, das Josefinum bietet bei der Ludwigsapotheke Blutzucker- und Blutdruckmessen an und am Stand der Gaswerksfreunde und des Museumsstübles signiert zwischen 15 und 16 Uhr die Oberhauser Historikerin Dr. Marianne Schuber ihr neues Buch über das Schicksal von Oberhauser Frauen.

Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Neben der Gastronomie vor Ort bietet die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen Würstchen und Crêpes, der Verein Mannanu bereitet kostenlose Pizzaschnitten für alle und auch der Imbissstand der Familie Adam, die von Anfang an beim Marktsonntag dabei war, ist vor Ort. Kaffee und Kuchen gibt es im Hof des CVJM Augsburg und bei der Bäckerei Balletshofer. Auch Musik wird an verschiedenen Stellen zu hören sein.

25 Gruppen spazieren beim Umzug zum Oberhauser Marktsonntag 2022 durch die Ulmer Straße. Foto: ARGE Oberhausen

Eröffnung des Marktsonntags 2022 mit Umzug durch Oberhausen

Offiziell eröffnet wird der Marktsonntag um 12.30 Uhr auf dem Helmut-Haller-Platz unter anderem vom Augsburger Kulturreferenten Jürgen Enninger. Im Anschluss daran gibt es einen bunten Umzug mit mehr als 25 Gruppen durch die Ulmer Straße.

Wer Kinder hat, wird jedoch gerne am Bahnhofsvorplatz bleiben, denn hier präsentiert sich heuer eine Kindererlebniswelt mit einem Hubschraubersimulator in einem echten Hubschrauber der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr Oberhausen, dem THW sowie dem Bayerischen Roten Kreuz, das mit einem mobilen Fahrzeug vor Ort sein wird. Der Stadtjugendring bietet überdies ein Quiz für Kinder, der Kindergarten St. Johannes schminkt die Kleinen und der Krümelhof bringt Schafe, Kaninchen und Meerschweinchen in einem Streichelzoo mit.

Zwischen 14 und 18 Uhr lädt Max Kugelmann aus Bobingen zur kostenlosen Rundfahrt in einer neuen Kutsche ein – geschmückt wird diese übrigens von der ARGE mit Blumen der Gärtnerei Schlegel.7

Verkaufsoffener Sonntag in Oberhausen

Zwischen 13 und 18 dürfen auch die Geschäfte in dem Stadtteil ihre Pforten öffnen, manche haben aber auch eigene Stände in den Parkbuchten. Dass so viele mitmachen, ist dem Organisatorenteam Hannelore Köppl, Vorsitzende der ARGE und der Werbegemeinschaft Oberhausen und ihrer Mitstreiterin, Gertraud Baumann, zu verdanken. „Der Marktsonntag soll den Stadtteil beleben und die Menschen zusammenbringen“, fasst Zweiter Vorsitzender Werner Hartmann von der ARGE das Ziel der Veranstaltung zusammen. Und das tut er auch, denn er wird von den Menschen gerne angenommen. Viele Besucherinnen und Besucher kommen auch aus dem Umland und so manche oder mancher verbindet den Marktsonntag in Oberhausen mit einem Besuch auf dem Plärrer, der ja nicht weit entfernt ist.