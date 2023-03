Termin, Aussteller und Öffnungszeiten der Osterdult

Die Osterdult in Augsburg ist eine Traditionsveranstaltung. Am 8. April 2023 geht der Jahrmarkt wieder los. Infos zum Termin, Ausstellern und Öffnungszeiten...

Die Dult in Augsburg ist ein als längstes Kaufhaus bezeichneter Jahrmarkt zwischen dem Vogel- und dem Jakobertor entlang der Straßen Obere Jakobermauer und Vogelmauer. Auch 2023 hat sie wieder einiges zu bieten: Gemütlich entlang vieler verschiedener Stände bummeln, mal links schauen, mal rechts was probieren, hier etwas kaufen, dort eine Neuheit genauer anschauen und zwischendurch einen leckeren Imbiss schlemmen.

Augsburgerinnen und Augsburger stellen sich dazu allerdings einige Frage, zum Beispiel: Wann eröffnet die Dult 2023? Welche Aussteller sind auf der Dult in Augsburg? Was sind die Öffnungszeiten der Augsburger Dult?

Termine der Dult in Augsburg 2023

Die Augsburger Dult findet zweimal im Jahr statt: Die Frühjahrsdult ist zu Ostern mit Beginn am Karsamstag, die Herbstdult Ende September rund um den Tag des Heiligen Michael. Damit ergeben sich für 2023 folgende Termine der Dult in Augsburg:

vom 8. April 2023 bis 23. April 2023

29. September 2023 bis 8. Oktober 2023

Aussteller der Augsburger Frühjahrsdult

In wenigen Tagen lädt die Osterdult 2023 zu einem Besuch ein. 123 Stände präsentieren ihr Angebot und bieten Käuferinnen und Käufer ein buntes Sortiment an Waren an. Dazu gehören:

Tees, Kräuter und Gewürze

Textilien

Spielzeug

Schmuck - ganz neu auch aus Epoxidharz

Reinigungs- und Haushaltsprodukte

Geschirr und Besteck

Feinkost

Holzkunst

Honigprodukte

Tischdecken

Insektenschutz

Lederwaren und Taschen

Körbe, Bürsten

Perlen

Seifen

Kunstgewerbe für den Garten

Funktionsrucksäcke

Einlegesohlen für jeden Bedarf und jeden Anspruch

Grill- und Backmatten

und - erstmalig auf der Dult dabei: Infostand über E-Roller und E-Bikes.

Die Dult punktet dabei mit viel Fachkompetenz, denn jeder Händler und jede Händlerin ist Spezialist oder Spezialistin auf seinem oder ihrem Gebiet. Vielfach steht auch der Geschäftsinhaber oder die -inhaberin am Stand. Beste Beratung für das tiefe Sortiment an den Ständen ist deshalb gewährleistet – ein Vorteil gegenüber dem stationären oder dem Onlinehandel. Für jeden und jede ist hier etwas dabei.

Öffnungszeiten der Augsburger Dult

Und man kann sich ruhig Zeit lassen beim Einkaufen oder für manche Erwerbungen auch eine Nacht darüber schlafen, schließlich geht die Osterdult in Augsburg 2023 16 Tage lang – von Freitag, 8. April 2023, bis Sonntag, 23. April 2023. In diesem Zeitraum ist die Augsburger Dult täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Tipps zur Anreise zur Dult in Augsburg