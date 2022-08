Bieranstich & Plärrerumzug – so wird der Plärrer eröffnet

Der Augsburger Herbstplärrer startet am Wochenende des 26. August 2022. Zur Eröffnung kommen Oberbürgermeisterin Eva Weberund Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Der Osterplärrer 2022 hat mit einem krönenden Auftakt begonnen: Als Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber mit dem Fass-Anstich das Volksfest eröffnen wollte, traf der dritte Schlag einen Krug anstelle des Zapfhahns – und der gehörte keinem geringeren als Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Das Video des Missgeschicks ging auf den offiziellen Plärrer-Seiten auf den sozialen Netzwerken (zu Facebook, Instagram und TikTok) viral. Eine Wiederholung wolle man zum Herbstplärrer 2022 trotzdem vermeiden.

Offizielle Plärrer-Eröffnung mit Bieranstich

Ob das klappt? Das werden wir am Freitagabend, 26. August 2022, sehen. Um 18 Uhr wird der Plärrer wieder mit dem Bieranstich durch Oberbürgermeisterin Eva Weber offiziell eröffnet. Wer sich diesen ersten Programmpunkt des Volksfestes nicht entgehen lassen möchte, kann im Schallerzelt im Norden des Plärrergeländes vorbeischauen.

Festzug zum Augsburger Herbstplärrer

Das nächste Highlight folgt gleich am Samstag, 27. August 2022. Nach zweijähriger Corona-Pause setzt sich gegen 12.30 Uhr nämlich wieder der Plärrerumzug in Bewegung. Aufgrund einer Baustelle am Moritzplatz weicht die Route allerdings von der altbekannten ab. Deshalb können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht – wie aus den Vorjahren üblich – in der Maximilianstraße starten. Stattdessen treffen sie sich in der Schaezlerstraße.

Von dort aus soll es pünktlich um 12.30 Uhr über die Frölich- und Volkhartstraße, an der Ehrentribüne vorbei, zum Plärrer gehen. „Aus verkehrlichen Gründen müssen wir ein bisschen Zickzack laufen“, erklärt Augsburgs Wirtschaftsreferent, Wolfgang Hübschle. Ab 8 Uhr sind die betroffenen Straßen entlang der Umzugsroute gesperrt. Dadurch kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Der letzte Plärrerumzug hat 2019 stattgefunden. Foto: Silvio Wyszengrad

75 Gruppen werden für den Festzug erwartet – darunter Sport-, Musik- und Kulturvereine, Faschingsgesellschaften, die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Stadtteile, das Rote Kreuz, Wasserwacht und THW, Kutschen regionaler Brauereien, Wägen lokaler Vereinigungen und viele mehr. Insgesamt kommen so etwa 1800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen, wie Umzugsorganisator Andreas Schlachta im Vorfeld bekannt gegeben hat.

Prominenz beim Plärrerumzug 2022

Unter ihnen sind Vertreter aus Politik, haben sich beispielsweise der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger angekündigt. Auch das Plärrer-Girl 2022, Maxima, wird zwischen den geschmückten Fuhrwerken, bunten Trachten, Historienvereinen, Pferdegespannen mit Kutschen und zünftigen Blaskapellen mitlaufen. Das Umzugsende machen Oldtimer und Traktoren aus.

Beim Plärrerumzug 2019 führte die Route durch die Maxstraße. Heuer nimmt der Festzug einen anderen Weg zum Plärrergelände. Foto: Silvio Wyszengrad

Doch Zuschauerinnen und Zuschauer des Plärrerumzugs haben nicht nur was zum Gucken, sondern auch zum Naschen. Von einigen Wägen werden nämlich Süßigkeiten und andere Snacks verteilt. „Ein Festzug bindet Menschen“, so Josef Diebold, Vorsitzender des Schwäbischen Schaustellerverbandes. Nach dem zweijährigen Ausfall aufgrund der Corona-Pandemie sind alle Beteiligten heuer froh, wieder einen Umzug veranstalten zu können.

Öffnungszeiten für den Plärrer in Augsburg

Der Plärrer startet am heutigen Freitag, 26. August, und geht bis Sonntag, 11. September. Für den Festplatz gelten in diesem Zeitraum folgende Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag von 12, spätestens 13, bis 23 Uhr

Freitags von 12, spätestens 13, bis 23.30 Uhr

Samstags von 10.30, spätestens 12, mbis 23.30 Uhr

Sonntags von 10.30 bis 23 Uhr

Zum Eröffnungstag heute weichen die Öffnungszeiten ab. Zwischen 16 und 23.30 Uhr können Sie Schwabens größtes Volksfest besuchen.

Die Fahrgeschäfte des Augsburger Plärrers 2022 sowie weitere Programmpunkte finden Sie hier.