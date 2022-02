Huber: Steinmetz und Bestattungsunternehmen unter einem Dach

Nach dem Tod eines geliebten Angehörigen ist viel zu tun. Familie Huber hilft bei der Trauerbewältigung und übernimmt alle organisatorischen Aufgaben.

Der Abschied von einem geliebten Angehörigen ist schmerzhaft. Hinterbliebene werden in ihrer Trauer jedoch nicht allein gelassen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Bestattungsdienst in Schwaben helfen durch die schwierige Zeit.

In ihren Filialen nehmen sie sich der Aufgabe der Trauerbewältigung an. Aber auch Beratungen im vertrauten Umfeld, etwa bei Hausbesuchen, sind möglich. Besonders wichtig ist dabei der einfühlsame Umgang. „Den Hinterbliebenen zuzuhören, ihnen Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken und natürlich alle Bereiche eines modernen Dienstleistungsunternehmens abzudecken, ist unser Anliegen“, erklärt Thomas Huber. „Angehörige schätzen es, einen Ansprechpartner zu haben, der sich einfühlsam und kompetent aller Aufgaben annimmt.“

Damit die Hinterbliebenen Zeit haben, zu trauern

Der Bestatter übernimmt Behördengänge ab, kümmert sich um alles Nötige und ermöglicht den Hinterbliebenen so Zeit für aktive Trauerarbeit. Familie Huber bietet hier einen Rundum-Service mit Bestattungsdienst und Steinmetzbetrieb, die bereits in zweiter Generation geführt werden. Sie unterstützt Angehörige mit dem Steinmetz Huber auch bei der Grabauswahl, -gestaltung und -pflege. Denn ein Grabmal ist mehr als ein Platz für Namen, Geburts- und Sterbedatum. „Es ist ein Ort, an dem die Anwesenheit des Verstorbenen über den Tod hinaus spürbar ist“, erklärt Huber.

Individuell gefertigte Grabsteine und Urnenplatten

Er machte die Erfahrung, dass es Trauernde einfacher haben, wenn sie den Grabstein ganz nach ihren Wünschen gestalten können. Um ihnen diese Möglichkeit zu bieten, hat Steinmetz Huber eine hauseigene Fertigung, einfallsreiche Künstler und ein umfangreiches Lager mit über 500 Grabanlagen. Von der Urnengrab- bis zur Familiengrabanlage schaffen sie durch ihre kreative Ausarbeitung in Naturstein- und Bronzearbeiten einen schönen Platz zum Trauern. Huber und seine Mitarbeiter kennen sich mit der Vielfalt an Möglichkeiten aus und geben dieses Wissen gerne an ihre Kunden weiter. (pm/paju)