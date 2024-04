Pius Bestattungen kennt viele Begräbnis-Möglichkeiten

Ein lieber Mensch ist verstorben. Nun ist Art der Bestattung als erstes festzulegen. Pius Bestattungen hilft bei der Entscheidung und kennt viele Möglichkeiten.

Friedhöfe sind ein Ort der Erinnerung, an denen das Andenken an die Verstorbenen gepflegt wird. Ein Besuch am Grab ist für viele Menschen wichtig, um zu zeigen, dass sie ihre Lieben nicht vergessen haben und ihrer gedenken. Schließlich sitzen sie tief im Herzen.

Wandel in der Bestattungskultur

„Doch die Bestattungskultur ist deutlich im Wandel“, erläutert Anita Ponzio von Pius Bestattungen. „Inzwischen ist der Ort des Totengedenkens oft keine Grabstätte im traditionellen Stil mehr, sondern eher eine Stele oder ein besonderer Grabplatz unter einem Baum“, erklärt die Expertin.

Bestattungsplatz in einem Wald

Auch die Nachfrage nach einem Bestattungsplatz außerhalb eines klassischen Friedhofs, in einem Wald, sei zuletzt stark angestiegen – teilweise weil die Verstorbene oder der Verstorbene selbst sich einen solchen gewünscht und oft auch noch zu Lebzeiten selbst ausgesucht haben. Der Gedanke, in der Natur bestattet zu werden – an einem schönen Baum, auf den vielleicht den ganzen Tag über die Sonnenstrahlen treffen – sei für die meisten ein durchaus schöner Gedanke.

Ein Besuch an der Stelle, wo die Verstorbenen bestattet sind, sei dann wie ein Waldausflug, verbunden mit einem Spaziergang durch die Natur und dem Gedenken an seine Lieben. „Nicht selten nimmt man ein Fläschchen Wein mit, stößt auf den Verstorbenen an – und lebt die Trauer damit anders, als noch vor 50 oder 60 Jahren“, beschreibt Ponzio.

Zurück zur Natur bei den Begräbnisformen

Der Trend zurück zur Natur werde immer deutlicher. Doch dieser Wandel hat nicht nur schöne Vorteile, sondern stellt viele Städte und Gemeinden darüber hinaus vor die Herausforderung, dass auch sie neue Wege gehen müssen, um möglichst pflegeleichte und naturbezogene Bestattungsplätze in den Friedhöfen zu schaffen.

Von der Wasserurne bis zur Bestattung unter neu gepflanzten Bäumchen oder einer anonymen Urnenwiese, auf der nur eine Steinplatte aufzeigt, wer dort bestattet ist, ist in den modernen Friedhöfen fast schon alles zu finden. Kolumbarien und Stelen schmücken die Friedhöfe und lassen sie zu einem Ort der Ruhe werden. Bänkchen laden dort zum Verweilen ein, um vielleicht ein paar Worte oder einen lieben Gedanken in den Himmel an seine Lieben zu schicken.

