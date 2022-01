Trauern heißt erinnern

Stirbt ein geliebter Mensch, ist das schmerzhaft. Mit einer würdevoll gestalteten Grabstätte schaffen Hinterbliebene einen Ort der Erinnerung.

Von Jana Korczikowski

Der Tod eines nahestehenden Menschen trifft Familienangehörige besonders schwer. Plötzlich ist seine wohlbekannte Stimme nicht mehr da, nie wieder kann man in das so vertraute Gesicht blicken.

Gehören der Schmerz und die Trauer auch dazu, so ist es wichtig, dem geliebten Partner, der immer fürsorglich gewesenen Mutter oder dem immer gut gelaunten Bruder nun einen Ort der Erinnerung zu schaffen, der des oder der Verstorbenen würdig ist. Individuell soll das Grab gestaltet sein und so die Persönlichkeit widerspiegeln.

Über 500 Grabmale zur Auswahl

Die erste Anlaufstelle für die Grabwahl sind dabei die Expertinnen und Experten von Steinmetz Huber. Der Fachbetrieb mit Standorten in Neusäß-Ottmarshausen und Augsburg-Hochzoll direkt am Neuen Ostfriedhof hat eine große Auswahl: Auf den beiden Ausstellungsflächen stehen über 500 Grabmale in unterschiedlichen Stilrichtungen von klassisch bis modern zur Verfügung und können in Material und Ausführung der persönlichen Vorstellung angepasst werden.

Bei Fragen und Unsicherheiten begleiten die Mitarbeitenden die Hinterbliebenen einfühlsam auf dem Weg zur individuellen Grabstätte und unterstützen bei der Entscheidung. „Wir kennen uns bestens mit den verschiedenen Möglichkeiten am Friedhof aus und beraten gerne“, sagt Inhaber Thomas Huber.

Steinmetz und Bestattungsdienst unter einem Dach

Für Beratungsgespräche stehen Thomas und sein Sohn Tobias Huber ist auch abends oder samstags nach Absprache zur Verfügung. Ebenso in Sachen Beerdigung und Vorsorge ist die Familie Huber, die auch den Bestattungsdienst in Schwaben führt, kompetenter Ansprechpartner. Für genauere Informationen stehen die Teams von Steinmetz Huber und des Bestattungsdiensts in Schwaben gerne zur Verfügung.

Auf einen Blick

Steinmetz Huber GmbH

Telefon (0821) 4861700

– Wilhelm-März-Straße 1 86356 Neusäß-Ottmarshausen

– Zugspitzstraße 102 (Neuer Ostfriedhof) 86163 Augsburg

Bestattungsdienst in Schwaben

Telefon (0821) 5895450

– Hirblinger Straße 38 86154 Augsburg

– Zugspitzstraße 102 (Neuer Ostfriedhof) 86163 Augsburg

– Haunstetter Straße 24 86161 Augsburg

– Wilhelm-März-Straße 1 86356 Neusäß-Ottmarshausen

Weitere Infos:

steinmetz-huber.de

bestattungsdienst-schwaben.de