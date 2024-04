Schwimmkurse für Babys

Babyschwimmkurse und Badespaß im Titania Neusäß

Das Titania in Neusäß bietet Badespaß von Anfang an, denn wissenschaftliche Studien belegen die Vorteile von Schwimmen. So gibt es in der Therme Schwimmkurse für Babys ab drei Monaten.

