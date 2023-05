In Stadtbergen wird fünf Tage lang gefeiert

Beim Stadtfest in Stadtbergen geht es wieder rund: Vom Mittwoch, 17. Mai, bis Montag, 21. Mai ist auf den Aktionsbühnen und im Bierzelt jede Menge Programm geboten.

Ein buntes Programm, unterhaltsame Shows und Aktionen garantieren beim Stadtberger Stadtfest 2023 Spaß für alle Gäste. Bei vielen, teilweise kostenfreien Angeboten - wie zum Beispiel dem Mitmachzirkus, dem Funkerstand des DARC e.V. oder in den großen Sandspielplätzen - können sich die Kinder austoben.

Am Donnerstag und Sonntag lädt zudem das Spielmobil zum Basteln und Spielen ein. Der beliebte Kinderflohmarkt, ein Beachvolleyballturnier, die Kletterwand der Bergwacht Augsburg und Kunsthandwerksstände runden das Programm ab.

Festivalfeeling beim Stadtberger Stadtfest

Auf der Open-Air-Bühne zeigen an fünf Tagen vom 17. bis zum 21. Mai 2023 über 1000 Auftretende ihr Können. Von Ballett, Zumba, HipHop, Standardtänzen über Kampfsport bis hin zu orientalischem Bauchtanz und Sportvorführungen ist alles vertreten. Für das richtige Festivalfeeling sorgen am Abend die Livebands Loamsiada (Mittwoch), Trumpet (Freitag) und Revelling Crooks (Samstag). Während bei Loamsiada Indie-Rock, Soul und Reggae auf Mundart-Sound treffen, überzeugen Trumpet mit gelungenen Cover-Versionen von Jazzklassikern bis Pop- und Rockhits. Die Revelling Crooks sind mit ihrer Mischung aus Balkan, Klemzer, Punk, Polka Ska und Irish Folk schon seit 27 Jahren nicht nur in der Region erfolgreich.

Im Festzelt in Stadtbergen ist viel geboten

Festwirt Kurt Paiser sorgt auf dem Stadtfest mit tollen Bands – unter anderem treten The Mercuries am Mittwoch und die Joe Williams Band am Samstag auf –, einer abwechslungsreichen Speisekarte und Bieren und Getränken von Hasenbräu für gute Stimmung. Im Freibereich bieten die Vereine und Gastronomen ihre Schmankerln an. Caipirinha, Softeis, kühle Getränke, Bratwurstsemmeln, Holzofenpizza, Kaffee, Kuchen, Süßwaren, Steckerlfisch, Crêpes und noch vieles mehr warten darauf probiert zu werden.

Das ist neu beim Stadtfest

In diesem Jahr stehen drei neue (kostenpflichtige) Sanitäranlage zu Verfügung: im Festzelt, beim westlichen Eingang und neben der Open-Air-Bühne. In der westlichen Grünanlage stehen erstmalig 400 Fahrradstellplätze zur Verfügung. Einen neuen Termin hat die Bierprobe, die am Dienstag, 16. Mai, um 19 Uhr im Bierzelt stattfindet. Alle Information und das ganze Programm gibt es hier.

