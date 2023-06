Deutsch-holländischer Stoffmarkt erstmals in Augsburg

Am Samstag, 17. Juni 2023, feiert der Deutsch-Holländische Stoffmarkt Premiere in Augsburg: Zum ersten Mal sind die Aussteller auf dem Gögginger Festplatz zu Gast.

Im Gegensatz zum Internethandel kann man die Stoffe auf dem Deutsch-Holländischen Stoffmarkt anfassen, um sich von ihrer Qualität zu überzeugen. Am 17. Juni 2023 geht das am Gögginger Festplatz in der Pfarrer-Bogner-Straße. Foto: Deutsch-Holländischer Stoffmarkt

Eine kaum überschaubare Vielfalt an Stoffen und Zubehör regen die Lust am Selbermachen an. Wem noch die zündende Idee fehlt, was er oder sie als Nächstes machen soll, der oder die findet auf dem Stoffmarkt in Augsburg ausreichend Inspiration.

Denn Stoffe muss man fühlen. Zudem punkten die Aussteller des Stoffmarktes mit fachlicher Kompetenz bei der Beratung und geben Besucherinnen und Besuchern gerne Informationen über die Ware – vom Rohstoff über die Handelsbedingungen bis zur Färbung.

Wer Kinderkleidung selbst nähen möchte, findet am 17. Juni 2023 auf dem Gögginger Festplatz passende Stoffe mit bunten Mustern. Dann füllt nämlich der Deutsch-Holländische Stoffmarkt das Gelände bei Augsburg. Foto: Deutsch-Holländischer Stoffmarkt

Wer auf der Suche nach bunten Motiven und Mustern ist – zum Beispiel für die Innenraumgestaltung, ist auf dem Stoffmarkt in Augsburg gut aufgehoben. Ob ein neuer Kissenbezug, moderne Gardinen oder hochwertige Tischdecken: Auf dem Gögginger Festplatz bleiben nur wenige Wünsche offen. Auch für Kinder lassen sich süße Motive von bunten Punkten bis hin zu witzigen Bügelbildern kombinieren und zu einem Unikat machen.

Unzählige Stoffe in allen erdenklichen Mustern, Farben und Qualitäten können verglichen werden. Kuschelige Fleecestoffe, flauschige Teddyplüschstoffe und weiche Nickistoffe laden förmlich dazu ein, die nächste Kinderkleidung selbst zu nähen und sich mit witzigen Tiermotiven auszutoben. Abgerundet wird das Angebot durch Schnittmuster und Kurzwaren wie Applikationen, Borten, Nadeln oder Garn.

Neben zahlreichen Stoffen gibt es auf dem Deutsch-Holländischen Stoffmarkt in Augsburg auch Zubehör und Accessoires wie Knöpfe zu kaufen. Foto: Deutsch-Holländischer Stoffmarkt

Ob Stoffe, Kurzwaren, Nähzubehör oder Schnittmuster: Am Samstag, 17. Juni 2023, finden Hobbyschneiderinnen und -schneider in Augsburg alles, was das Näh-Herz höherschlagen lässt.

Deutsch-Holländischer Stoffmarkt 2023 in Augsburg: Die wichtigsten Infos

Wann findet der Stoffmarkt 2023 in Augsburg statt? Am Samstag, 17. Juni 2023, von 10 bis 17 Uhr.

Weitere Informationen gibt es auf der Website.